L'image du jour : quand le contrôleur fiscal est cocu, dans Le Dîner de cons

Réalisé par Francis Veber, "Le Dîner de cons" est un film bourré de répliques hilarantes. On retrouve bien évidemment Jacques Villeret, mais aussi Thierry LHermitte. Retour sur la scène où M. Cheval apprend que sa femme le trompe...

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Dans le film Le Dîner de cons, Francis Veber adapte sa propre pièce de théâtre du même nom dans laquelle Jacques Villeret jouait également François Pignion. Il est l'archétype même du "con" et enchaîne évidemment toutes les bourdes possibles. Notre image du jour est l'une des scènes cultes du film. M. Cheval, le contrôleur fiscal, apprend qu'il est cocu et François Pignion ne tarde pas à faire une nouvelle boulette...

Le synopsis est le suivant : le mercredi, pour Pierre Brochant et ses amis, c'est le jour du dîner de cons. Le principe est simple, chacun invite un con et celui qui a dégoté le con le plus spectaculaire est déclaré vainqueur ! Pierre en a trouvé un inégalable François Pignon, dont le passe-temps préféré est de construire des moments en allumettes. Cette mauvaise farce va se retourner contre Pierre.

