L'image du jour : retour sur Manimal, la série mordante des années 80 !

La série télévisée "Manimal" voit le jour en 1983. On suit les trois personnages, Jessie, Brooke et Ty dans leurs aventures pas vraiment comme les autres ! Retour sur cette série qui sent bon les années 80.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

La série Manimal est composée de seulement huit épisodes, diffusés à l'époque sur France 3. Pour ceux qui n'ont pas connu ces épisodes aux couleurs des années 80, voici le synopsis : Des recoins les plus profonds de l'Afrique au plus haut sommet du Tibet, Jonathan Chase a étudié pendant de longues années les mystères indicibles de la Nature et les liens entre les animaux et l'Homme. Détenteur d'un secret ancestral, il est désormais capable de se transformer en n'importe quel animal. Professeur à l'Université de New York, il aide également la police dans ses enquêtes. En compagnie de Ty, un ancien camarade de l'armée, et Brooke, une séduisante policière, Jonathan "Manimal" Chase combat le crime.

Manimal ©NBC

"Jessie", incarné par Simon MacCorkindale, est entouré de ses amis et collègues, interprétés par Michael D. Roberts, Melody Anderson. Ami des animaux, comme l'illustre notre image du jour ci-dessus, le professeur Chase se métamorphose en faucon et en panthère dans presque chaque épisode. Il arrive aussi de se transformer en un troisième animal, comme un dauphin, cheval, taureau, perroquet, ou bien, un ours.

Lors de ses métamorphoses, il déchire ses vêtements mais les retrouve intacts en reprenant forme humaine. La série compte quelques faux raccords, mais cela fait le charme de cette fiction des années 80. On se souviendra particulièrement de la bande-son de Manimal, qui a bercé toute une génération.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.