L'image du jour : Ripley face au Xénomorphe

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image insolite, marquante ou humoristique en rapport avec l'univers audiovisuel et cinématographique qui fait l'actualité ou bien qui s'avère complètement intemporelle.

Dans Alien 3 de David Fincher, notre chère Ripley (Sigourney Weaver) vit un face à face très éprouvant avec le Xénomorphe.

En effet, l'alien vient tout juste de tuer le docteur Jonathan Clemens (Charles Dance aka le méchant Tywin Lannister dans GOT), et il se dirige vers Ripley réfugiée par terre dans l'infirmerie. Le tête à tête est d'un suspens haletant, on s'en souvient encore... On est passé à ça de la catastrophe mais SPOILER ALERT, Ripley est étrangement épargnée !

Alien 3 ©20th Century Fox

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.