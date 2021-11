L'image du jour : Robin Williams demandait toujours à la production d'embaucher des personnes SDF

Quelques années seulement après sa disparition, Robin Williams est encore dans les mémoires. Il n'était pas seulement un grand acteur, mais également un homme au grand cœur et d’une générosité incroyable. En effet, il mettait un point d'honneur à ce que les studios de productions embauchent des sans-abris sur les films qu'il tournait.

Robin Williams, décédé en 2014 était un grand acteur mais également un homme très terre à terre et rempli d'humanité. Son ancien agent Brian Lord a dévoilé une histoire touchante à propos de son engagement auprès des personnes sans-abris. Dans chacun de ses avenants complétant ses contrats de tournages ou d’événements, Robin Williams y ajoutait une condition qui était non-négociable : celle d'engager des personnes SDF. Selon son agent :

Il avait en fait une exigence selon laquelle, pour chaque événement ou film qu’il faisait, l’entreprise qui l’engageait devait également embaucher un certain nombre de sans-abris et leur donner du travail.

Image du jour : Robin Williams avec Radio Man ©Zimbo

Notre image du jour illustre la complicité qu'il entretenait avec le plus célèbre des SDF de New York, surnommé Radio Man. Ce dernier a joué dans plus de 150 films dont Godzilla, Elfe, La Vie rêvée de Walter Mitty entre autres. Robin Williams a lui-même interprété une personne sans-abris dans le film Fisher King. Son empathie et son humanité l'ont poussé à s'investir dans différentes associations et également à donner de sa personne. Brian Lord, a ajouté :

Je suis sûr que pendant son temps libre et avec son propre argent, il travaillait avec ces personnes dans le besoin, mais il avait également décidé d’utiliser son influence pour s’assurer que les sociétés de production et les planificateurs d’événements apprennent la valeur de donner aux gens dans le besoin.

Un homme bon qui a fait rire et pleurer des générations entières dans des films comme Madame Doubtfire, Jumanji, Le cercle des poètes disparus, La nuit au musée ou encore Good Morning, Vietnam et bien d'autres...

