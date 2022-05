L'image du jour : Romy Schneider et Yves Montand dans César et Rosalie

Le film "César et Rosalie" voit le jour en 1972. C'est Claude Sautet qui se charge de la réalisation. Il met en scène la sublime Romy Schneider, Yves Montand et Sami Frey, dans un trio amoureux mémorable.

Dans le film César et Rosalie, réalisé par Claude Sautet, on suit Rosalie qui vit avec César. Ce dernier est un homme riche, hâbleur et sûr de lui. Lorsque ressurgit David, un amour de jeunesse, elle sait qu’elle aime encore ce garçon doux et calme. Elle part vivre avec lui. César les rejoint bientôt, tout penaud, et Rosalie accepte de le suivre. Mais elle n’est pas heureuse... César demande à David de venir vivre avec eux. Une solide amitié se noue entre les deux hommes, d’où Rosalie se sent exclue...

Yves Montand et Romy Schneider dans César et Rosalie ©CIC

Pour incarner Rosalie, le réalisateur s'est d'abord tourné vers Catherine Deneuve. Puis, pris par le temps et le contrat qu'elle ne signait pas, il s'est dirigé vers Romy Schneider. L'actrice a donné son accord après avoir lu un résumé de 20 pages seulement. Claude Sautet ne tarit pas d'éloge sur ce que Romy Schneider a apporté au personnage :

Elle aimait bien les scènes où elle se retrouvait paumée. Elle n’avait pas cette pudeur. Il faut dire qu’alors les rapports de Romy avec son mari, Harry Mayen, s’étaient détériorés. Elle était tout à fait égarée dans sa vie privée. Son angoisse profonde déteignait sur Rosalie et lui donnait plus d’épaisseur.

