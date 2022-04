L'image du jour : Ryan Gosling et Nicolas Winding Refn sur le tournage de Drive

Le film "Drive" est réalisé par Nicolas Winding Refn, en 2011. Il s'agit d'une adaptation du roman du même nom de James Sallis. Comme dans le livre, le film traite de la double vie d'un homme qui est cascadeur le jour et chauffeur pour criminels la nuit.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le synopsis de Drive est le suivant : Un jeune homme solitaire, The Driver, conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour des truands. Ultra professionnel et peu bavard, il a son propre code de conduite. Jamais il n’a pris part aux crimes de ses employeurs autrement qu’en conduisant - et au volant, il est le meilleur ! Shannon, le manager qui lui décroche tous ses contrats, propose à Bernie Rose, un malfrat notoire, d’investir dans un véhicule pour que son poulain puisse affronter les circuits de stock-car professionnels.

Celui-ci accepte mais impose son associé, Nino, dans le projet. C’est alors que la route du pilote croise celle d’Irene et de son jeune fils. Pour la première fois de sa vie, il n’est plus seul. Lorsque le mari d’Irene sort de prison et se retrouve enrôlé de force dans un braquage pour s’acquitter d’une dette, il décide pourtant de lui venir en aide. L’expédition tourne mal... Doublé par ses commanditaires, et obsédé par les risques qui pèsent sur Irene, il n’a dès lors pas d’autres alternatives que de les traquer un à un.

Drive ©Bold Films

C'est l'acteur Ryan Gosling qui a pensé à Nicolas Winding Refn pour la réalisation de Drive. Les deux hommes se sont alors rencontrés lors d'un dîner. L'acteur se souvient très bien de la fin de soirée :

Alors que je ramenais Nicolas, la chanson "I Can’t Fight This Feeling Anymore" de Reo Speedwagon est passée à la radio. Il s’est alors mis à chanter à tue-tête.

Le réalisateur du film ajoute :

Quand cette chanson est passée à la radio, d’une certaine façon, elle m’a fait comprendre ce que pourrait donner le film. J’ai dit à Ryan que ce film, Drive, parlait d’un homme qui écoute des chansons pop dans sa voiture la nuit, parce qu’elles lui permettent de se libérer de ses émotions.

C'est ainsi que Ryan Gosling a compris que Nicolas Winding Refn était la bonne personne pour réaliser ce film.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.