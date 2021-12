L'image du jour : Sancho le Cubain dans le film The Mask

Qui ne se souvient pas de la danse mythique de Sancho le Cubain, effectuée par Jim Carrey dans le film "The Mask" ? Une scène devenue culte grâce à l'acteur et ses mimiques évidemment, mais également grâce au rythme endiablé de la musique et de la danse des officiers de police.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le film The Mask est réalisé par Chuck Russell et sort en 1994. Ce long-métrage au succès fou à vivement participé à la popularité de l'acteur Jim Carrey. The Mask était également un des premiers rôles majeurs de Cameron Diaz. Retour sur une des scènes cultes du film, ici l'héroïne se fait appeler Sancho le Cubain, il est encerclé par la police et trouve une drôle de parade pour leur échapper : (extrait de la chaîne YouTube GagTiger)

Si vous ne connaissez pas le pitch du film, le voici : Modeste employé de banque et fan de vieux dessins animés, Stanley Ipkiss découvre un masque magique qui le transforme en un délirant personnage de cartoon. Doté de super-pouvoirs, il va enfin réaliser ses rêves les plus fous : courtiser une cliente qui se révèle être la compagne d'un dangereux malfrat. Il va devoir faire face à cette épreuve, mais avec humour et son chien !

