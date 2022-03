L'image du jour : Scarlett Johansson dans le film Match Point

Le film "Match Point" est réalisé par Woody Allen. A l'écran on retrouve Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, et Emily Mortimer. Le long métrage traite des sujets comme la morale, la cupidité, le rôle du désir, de l'argent et de la chance. Zoom sur le personnage Nola Rice.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique. Dans Match Point on suit Chris Wilton, un jeune professeur de tennis issu d'un milieu modeste qui se fait embaucher dans un club huppé des beaux quartiers de Londres. Il ne tarde pas à sympathiser avec Tom Hewett, un jeune homme de la haute société avec qui il partage sa passion pour l'opéra. Très vite, Chris fréquente régulièrement les Hewett et séduit Chloe, la sœur de Tom. Alors qu'il s'apprête à l'épouser et qu'il voit sa situation sociale se métamorphoser, il fait la connaissance de la ravissante fiancée de Tom, Nola Rice, une jeune Américaine venue tenter sa chance comme comédienne en Angleterre... Match Point ©BBC Films Scarlett Johansson illustrée dans notre image du jour ci-dessus, a bien failli ne pas jouer dans le film. Le rôle de Nola Rice devait initialement revenir à Kate Winslet. Peu avant les débuts du tournage, l'actrice se désiste. Le réalisateur, Woody Allen, s'est donc tourné vers Scarlett Johansson. Il faut croire que l'entente a été immédiate puisque la jeune femme a par la suite joué dans Scoop en 2006 et Vicky Cristina Barcelona en 2008. Elle incarne donc Nola, qui va complétement bouleverser Chris. Il est tiraillé entre son amour pour Chloé, dont il n'est pas très sûr et sa grande passion charnelle pour la belle blonde. Mais ce dernier a du mal à être sincère avec sa femme, il n'ose pas la quitter. Cependant, il va devoir faire un choix. Nola est enceinte et ne voulant pas avorter (alors que Chris n'arrive pas à avoir d'enfant avec Chloé), elle menace de tout dévoiler à sa femme s'il ne lui dit pas la vérité... Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour. Retrouvez ici toutes nos images du jour.