L'image du jour : Serge au téléphone avec "Martine" dans La Vérité si je mens ! 2

"La Vérité si je mens ! 2" réalisé par Thomas Gilou, arrive en salle en 2001. On retrouve à l'affiche du film Richard Anconina, José Garcia, Gad Elmaleh, Aure Atika, Elisa Tovati, Enrico Macias, mais aussi Bruno Solo. Retour sur l'une des scènes cultes du film.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Pour ceux qui n'ont pas vu le film La Vérité si je mens 2, voici le synopsis : Les affaires ne sont plus ce qu'elles étaient, et la dernière marque à la mode, dans le Sentier, c'est "Bail à céder". Nos amis, Eddie, Dov et Yvan doivent impérativement changer leur fusil d'épaule pour trouver de nouveaux débouchés et survivre. Concernant l'amour, l'amitié et la vie de famille, la situation de nos héros n'a pas encore véritablement changé. Certes, Eddie et Sandra ont deux petites filles, mais la bande de copains, Eddie, Dov, Yvan, Patrick et Serge est toujours aussi soudée. Karine et Rébecca vivent toujours avec Dov, et Patrick torture toujours son pauvre cousin Serge. Lequel, de son côté, ne perd jamais une occasion de se mettre dans les pires difficultés. Hélas, cette belle harmonie ne va pas tarder à voler en éclats…

Eddie, Dov et Yvan, qui travaillent ensemble, vont être confrontés aux procédés pour le moins expéditifs de leur nouveau client, la grande distribution, en l'occurrence Eurodiscount, une chaîne européenne d'hypermarchés. Au point même qu'Eddie, patron de la boîte, va y perdre sa chemise… Karine, lasse des turpitudes de son volage époux, Dov, le chasse du foyer… La bande se disloque… Dov et Patrick partent tenter leur chance sous le soleil de Californie, Eddie et Yvan se retrouvent à faire les marchés comme des débutants… Entre temps, Serge, devenu livreur, va nouer une idylle avec une jeune fille de bonne famille à laquelle il laisse d'abord imprudemment croire qu'il est lui-même très fortuné… C'est alors qu'Eddie découvre que sa faillite dépasse le simple échec commercial et qu'il a été victime d'une scandaleuse escroquerie. Dès lors, il décide de se venger et conçoit un plan à la mesure de son dommage… Et la ruse d'Eddie va réunir et mobiliser tous ses amis. Un piège subtil est ourdi de main de maître entre Saint-Tropez et la Tunisie contre le démoniaque patron d'Eurodiscount, Vierhouten.

Juste pour le plaisir, voici ci-dessus l'une des scènes cultes du film, avec Richard Anconina, José Garcia, Gad Elmaleh, Bruno Solo, et Gilbert Melki.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.