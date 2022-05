L'image du jour : Sophie Marceau et Claude Brasseur incarnent un couple dans Descente aux enfers

Francis Girod réalise le film "Descentes aux enfers" en 1986. Le scénario réunit deux acteurs qui se connaissent déjà bien, puisqu'il s'agit de Claude Brasseur et Sophie Marceau. En effet, ils incarnaient un père et une fille dans le film La Boum. Cette fois-ci, leurs rôles sont bien différents...

Dans le film Descente aux enfers on suit Alan Kobler, un écrivain de 40 ans, qui part avec sa jeune femme Lola en vacances à Haïti dans l'espoir de ranimer un amour plutôt chancelant. Ca devrait être également l'occasion pour Alan d'écrire un nouveau roman. Mais, Alan remarque que sa femme le trompe avec un jeune homme résidant lui aussi dans le même hôtel. Très blessé, Alan va traîner en ville dans les bars. Un homme miséreux tente de lui voler son argent. Ils se bagarrent et Alan met la main sur un tesson de bouteille, le plantant dans la gorge de son agresseur...

Claude Brasseur et Sophie Marceau - Descente aux enfers @Gaumont

Claude Brasseur et Sophie Marceau se retrouvent 6 ans après le célèbre film La Boum, dans lesquels ils jouaient un père et sa fille. Dans Descente aux enfers, ils incarnent un couple (avec des scènes de nudité) avec une énorme différence d'âge. Il faut dire qu'à l'époque Claude Brasseur avait 50 ans et Sophie Marceau, 20 ans. Le film a donc connu une très vive polémique lors de sa sortie en salle. L'acteur s'était exprimé à ce sujet, en 2017, au micro d'Europe 1 :

Jouer le père de Sophie Marceau dans La Boum, puis son amant dans Descente aux enfers quatre ans plus tard, est un choix qui m'a coûté très cher. Ça n’a pas surpris, ça a choqué. Quand Descente aux enfers est sorti, il y a eu une profusion de courriers adressés à Gaumont, à Sophie et moi. C'est tout juste si on ne m’accusait pas d’inceste.

