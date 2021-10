L'image du jour : sur le tournage d'Alice au pays des merveilles

L'actrice Mia Wasikowska était en totale immersion sur le plateau de tournage vert fluo du film "Alice au pays des merveilles" de Tim Burton. De quoi laisser place à l'imagination du réalisateur et à la magie des effets spéciaux.

Le film Alice au pays des merveilles de Tim Burton est sorti en 2010. Les prises de vues pour ce long-métrage n’ont duré que 40 jours entre septembre et octobre 2008, avant de laisser place à la magie des effets spéciaux.

Image du jour : Alice au pays des merveilles ©Walt Disney Pictures

Sur l'image ci-dessus on peut voir le réalisateur sur le plateau de tournage aux côtés de l'actrice. Près d'eux, sur la gauche se trouve l'acteur Matt Lucas qui prête ses traits à Tweedledee et Tweedledum. Pour les besoins du film il a dû tourné sur des échasses et dans un costume vert en forme de poire. Grâce à ces accessoires, les comédiens ont pu se glisser plus facilement dans la peau de leurs personnages.

