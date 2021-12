L'image du jour : sur le tournage du film Forrest Gump

Récompensé de multiples fois, le film "Forrest Gump" porté par Tom Hanks et réalisé par Robert Zemeckis. On suit alors les folles aventures de Forrest, qui est guidé avant tout, par l'amour qu'il porte pour Jenny. Découvrez une photo du tournage.

Adaptation du roman éponyme de Winston Groom, Forrest Gump se classe sans aucun doute parmi les films les plus cultes du cinéma américain. Le long-métrage est récompensé par six Oscars, dont ceux de Meilleur film et Meilleur acteur.

Assis sur un banc alors qu’il attend un bus, Forrest Gump, incarné par Tom Hanks, raconte sa vie et ses folles aventures. Ce fameux banc est d'ailleurs devenu un monument par la suite. C'est sur ce banc que Forrest dit "Ma maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolats, on sait jamais sur quoi on va tomber". Devenu mythique, le banc est placé dans le musée d'histoire de la ville de Savannah, en Géorgie.

Image du jour : Forrest Gump ©Paramount Pictures

On illustre ci-dessus, le plateau de tournage du film. Tom Hanks est en pleine conversation avec le réalisateur Robert Zemeckis. À ses côtés, il y a Robin Wright, l'interprète de Jenny. Il s'agit de la scène où la jeune femme lui parle des ses soucis de santé...

À savoir, le rôle de Forrest a été proposé à plusieurs acteurs dont Bill Murray et John Travolta, avant d'être accordé à Tom Hanks.

