L'image du jour : un adolescent terriblement turbulent dans le film Mommy

"Mommy" est un film dramatique réalisé par le cinéaste québécois Xavier Dolan. Rempli de scènes très riches émotionnellement, le long-métrage illustre la vie d'une mère qui élève seule son fils, adolescent, qu'elle a énormément de mal à canaliser.

Le film Mommy, suit une veuve mono parentale, incarnée par Anne Dorval, qui hérite de la garde de son fils (Antoine Olivier Pilon), un adolescent profondément turbulent. Ensemble, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à l’aide inattendue de la mystérieuse voisine d’en face, Kyla (Suzanne Clément). Le film regorge de moments très forts émotionnellement. Entre scène de colère et scène de danse, le jeune garçon totalement imprévisible, arrive à faire passer sa mère (et le public) du rire aux larmes en très peu de temps. Le film est rythmé par la musique, on peut entendre des chansons de Céline Dion, du groupe Oasis, ou encore Lana Del Rey.

Le réalisateur Xavier Dolan travail avec ses muses, Anne Dorval et Suzanne Clément, on les retrouve très régulièrement dans la filmographie du jeune prodige, notamment dans J'ai tué ma mère, Les Amours imaginaires et Laurence Anyways. Mommy, marque également la troisième collaboration du réalisateur avec le jeune acteur Antoine Olivier Pilon. Ce dernier était également la star du clip polémique d'Indochine Collage boy. C'est à tout juste 16 ans qu'il incarne pour la première fois, un premier rôle grâce à ce film.

