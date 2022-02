L'image du jour : une scène culte du film La Tour Montparnasse Infernale

Réalisé par Charles Nemes, "La Tour Montparnasse Infernale", met en scène le duo comique, Eric et Ramzy. Ensemble, ils parodient des films tels que "Piège de cristal", "La Tour infernale" ou encore "Le jeu de la mort". Sorti en 2001, le film devient culte au fil des années, notamment grâce à de nombreuses répliques. Retour sur une scène hilarante.

Dans le film La Tour Montparnasse Infernale, on suit deux laveurs de carreaux (Eric Judor et Ramzy Bédia), suspendus au 52ème étage de la Tour Montparnasse, qui ont pris du retard dans leur travail. Pendant ce temps, la jolie Stéphanie (Marina Foïs) attend son oncle, le puissant PDG du Groupe Lanceval, et ses fils, les actionnaires principaux, pour un conseil d'administration nocturne qui va se révéler bien mouvementé. En effet, un commando surentraîné investit l'immeuble, contrôle tous les accès et prend la famille Lanceval en otage. Stéphanie est en fait l'organisatrice du coup monté et convoite la fortune de son oncle qui la méprise depuis toujours. Stéphanie et ses hommes n'attendent plus que la main de la chère mère, dont les empreintes vont permettre d'actionner le mécanisme d'ouverture du coffre. Cependant, nos deux compères sont restés au sommet de la Tour et risquent bien de faire capoter le plan machiavélique de la belle.

Ci-dessus, il s'agit d'une des scènes cultes film. Les deux acteurs enchaînent les répliques tordantes comme "Para bailar la bomba" ou "encore des pizzas quatre-chaussures" en parlant de leurs baskets en train de fondre sur le sol brûlant. Mais la réplique la plus marquante du film, reste pour bon nombre de fans :

Woah c'est de toute beauté !

Les deux acteurs laissent énormément de place à l'improvisation lors du tournage, bien que la plupart des gags soient déjà écrits. Ils intègrent dans les dialogues des vannes très enfantines et jouent avec les mots. Lors de l’écriture du scénario, les idées fusent, avec une prédilection pour les gags volontairement démodés, comme la chute des deux pilotes sur les peaux de banane. Ensemble, ils imaginent notamment le gag de la barre de fer où Éric pleure au lieu de hurler.

