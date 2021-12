L'image du jour : Vicky Cristina Barcelona sous la direction de Woody Allen

Tourné à New York, en Catalogne et en Asturies, le film "Vicky Crictina Barcelona" est réalisé par Woody Allen. On retrouve ici un trio de taille composé de Penélope Cruz, Javier Bardem et Scarlett Johansson.

Le film Vicky Cristina Barcelona suit deux amies américaines, Vicky et Christina, qui partent en vacances à Barcelone. Vicki est sur le point de se marier, mais les deux jeunes femmes rencontrent un peintre et son ex-femme qui vont les emmener dans une drôle d'aventure romantique. Sur notre image du jour ci-dessous, on peut voir le réalisateur Woody Allen s'entretenir avec ses acteurs. Image du jour : Vicky Cristina Barcelona ©The Weinstein Compagny Penélope Cruz interprète un personnage au tempérament très volcanique et avait peur d'en faire trop. Elle le reconnaît elle-même : Maria Elena est si extravertie, si tapageuse, elle répand autour d'elle un tel chaos, que j'étais parfois tentée de mettre un bémol. Peut-être par peur. J'ai essayé cela à deux ou trois reprises, mais, à chaque fois Woody m'a dit :"Non, c'est son état chronique". L'actrice a donc dû se lâcher et écouter les précieux conseils du cinéaste pour interpréter cette femme à 100 à l'heure.