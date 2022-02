L'image du jour : Vincent Cassel dans la peau de Mesrine

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le film Mesrine, L'instinct de mort, retrace la vie de Jacques Mesrine avant qu’il ne devienne l’ennemi public n°1. De retour de la guerre d’Algérie, il tombe dans la violence et l’excès notamment par son travail pour Guido. Mari et père de famille, Mesrine se cherche et se transforme peu à peu…

Pour incarner convenablement le terrible Jacques Mesrine, Vincent Cassel s'est complétement métamorphosé. Il a dû prendre plus de 20 kilos. Il s'était exprimé à ce sujet :

Je ne me rendais pas compte à quel point cela changerait la donne. On ne joue pas pareil avec 20 kilos de plus. Ce n'est plus la même manière de bouger, de se déplacer, de respirer et même de parler. Tout est différent. Ces 20 kilos ne se voient pas seulement à l'image, ils s'entendent au son. J'ai pris ce poids en quatre mois et l'ai perdu en neuf durant le tournage. Nous avons tourné à l'envers, car je savais que je ne pourrais pas grossir en travaillant. Le stress du plateau a tendance à me faire maigrir. C'est la dernière fois que je fais subir un tel ascenseur pondéral à mon organisme !