Charmed : trois choses que vous ne saviez pas sur la série

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. On s’intéresse aujourd’hui à "Charmed", portée initialement par Shannen Doherty, Holly Marie Combs et Alyssa Milano.

Les sorcières mémorables de Charmed

Créée en 1998 par Constance M. Burge, Charmed est devenue une série culte en France grâce à sa diffusion sur M6 dans la Trilogie du samedi. On y suit trois sœurs (Prue, Piper et Phoebe Halliwell) qui apprennent qu'elles sont issues d'une famille de sorcières. Ainsi, elles aussi disposent de pouvoirs. Elles doivent alors apprendre à contrôler leur magie pour lutter contre des forces démoniaques tout en gardant leurs capacités secrètes. Justement, voici trois secrets sur la série.

Alyssa Milano aurait pu partir à la place de Shannon Doherty

À l'origine dans Charmed il y avait trois sœurs. Prue, Piper et Phoebe, interprétée respectivement par Shannen Doherty, Holly Marie Combs et Alyssa Milano. Mais après trois saisons le trio a été séparé suite au décès de Prue. Un choix scénaristique surprenant mais qui vient de la relation compliquée entre Shannen Doherty et Alyssa Milano dès la saison 2. Les deux comédiennes ont cessé de se parler et Doherty aurait fait la demande de quitter la série. Les producteurs ont tenté de la retenir avec une revalorisation salariale et ont même envisagé de se séparer d'Alyssa Milano à la place.

Charmed ©The WB

Cette dernière ayant un contrat plus court que celui de Doherty, la production pensait ainsi réduire ses frais. D'autant qu'à l'inverse Doherty entretenait une vraie amitié avec Holly Marie Combs. Mais c'est finalement bien Shannen Doherty, de moins en moins motivée, qui fut libérée. Holly Marie Combs aurait été tentée de la suivre mais, là aussi, un meilleur salaire (60 000 dollars par épisode) l'a convaincue de rester.

Néanmoins les choses auraient pu être différentes avec une autre actrice qu'Alyssa Milano pour jouer Phoebe. Et ce fut presque le cas justement, puisque dans le pilote c'est Lori Rom qui l'interprète. Cette dernière n'a pas continué après la commande de la série et fut remplacée par Alyssa Milano sans qui Charmed n'aurait probablement pas eu le même succès.

Enfin, leur relation a fini par s'améliorer quelques années après la fin de la série. Les deux comédiennes se sont réconciliées et Alyssa Milano a notamment apporté son soutien à Shannen Doherty depuis qu'un cancer du sein lui a été diagnostiqué en 2015. Début 2020 elle annonçait la récidive de son cancer, alors en stade 4.

Pourquoi Prue a disparu ?

Après le départ de Shannen Doherty, Rose McGowan a été engagée pour jouer Paige et ainsi permettre au trio de se reformer. Mais du coup le personnage de Prue a été totalement supprimé de la suite de la série. Étant donné son décès, on pouvait s'attendre à ce que ses sœurs l'évoquent régulièrement, qu'il y ait des flashbacks ou au moins des photos d'elle chez les sœurs Halliwell. C'est justement ce qu'aurait souhaité le showrunner Brad Kern. Mais le studio lui aurait alors affirmé que, contractuellement, ce n'était pas possible à moins de payer Shannen Doherty pour l'utilisation de son image. Par la suite, il aurait appris que ceci était totalement faux. Preuve d'un problème plus profond entre Doherty et la production ? Peut-être...

Charmed ©The WB

Kaley Cuoco n'a pas pu sauver la série

Avec la venue de Rose McGowan, Holly Marie Combs et Alyssa Milano ont à nouveau pu compter sur un troisième membre pour les épauler. Ce qui s'est traduit pour elles par un temps forcément réduit à l'écran, puisque certaines scènes mettent en scène Paige sans Piper et Phoebe. Mais visiblement, après plusieurs années, ce n'était plus suffisant. Pour la huitième et dernière saison la production ajouta un nouveau personnage : Billie, interprétée par Kaley Cuoco. Brad Kern expliqua que sa venue servait avant tout à "alléger la charge de travail" des trois actrices principales. Avec des saisons d'une vingtaine d'épisodes de 42 minutes on image une certaine fatigue après plusieurs années.

Néanmoins, la venue de Kaley Cuoco n'a pas été suffisante pour pousser la série au-delà d'une huitième saison. Son personnage devait également moderniser un peu le show et éventuellement permettre d'ouvrir vers un spin-off. Ce ne fut finalement pas le cas et Charmed s'arrêta après 178 épisodes.

Charmed ©The WB

Un arrêt qui ne se serait pas fait dans les meilleures conditions. D'après Holly Marie Combs, la relation entre les équipes de la série et la chaîne WB (ancêtre de la CW) n'ont jamais été très bonnes, et cela se serait ressenti jusqu'à la fin. La comédienne avait ainsi déclaré à Entertainment Weekly :

La WB ne nous a jamais bien traités, donc nous ne nous attendions pas à de grands messages d'adieu, à des fleurs ou des cartes.

Arrêtée en 2006, Charmed est de nouveau apparue sur la CW avec un reboot lancé en 2018.