Grey's Anatomy : trois choses que vous ne saviez pas sur la série

Retour sur Grey's Anatomy

Depuis son arrivée en France, en 2006, Grey's Anatomy ne cesse d'être rediffusée. La série médicale créée par Shonda Rhimes se déroule dans un hôpital universitaire de Seattle, le "Seattle Grace Hospital". Depuis maintenant 17 saisons, les téléspectateurs suivent les vies pleines de rebondissements des internes et résidents en chirurgie. Bien que le scénario se focalise principalement sur Meredith Grey, interprétée par Ellen Pompeo, on suit également le cheminement professionnel et personnel de son entourage et de ses proches collègues. Au fil des saisons, de nouveaux personnages font leur entrée.

Si la série imaginée par Shonda Rhimes n'est plus à présenter, elle recèle malgré tout quelques petits secrets méconnus. Retour sur trois choses que vous ignoriez sur Grey's Anatomy !

Les titres des épisodes originaux sont des titres de chansons

Le titre de la série est une référence directe au célèbre ouvrage anatomique d’Henry Gray intitulé Gray’s Anatomy of the Human Body. Sachez que les titres des épisodes n'ont également rien d'anodins ! En ce qui concerne la version originale de la série, tous les titres des épisodes correspondent à des titres de chansons. Shonda Rhimes et son équipe ont en effet choisi d'opter pour des musiques rock plutôt que d'inventer des titres. Ainsi, on peut retrouver Going, Going, Gone de Bob Dylan, I Was Made for Lovin' You de Kiss ou encore Things We Said Today des Beatles parmi les titres de certains épisodes. On regrette que ce ne soit pas le cas pour la version française !

Un jeu vidéo adapté par Ubisoft

Bien que ce ne soit pas la première fois, cela reste surprenant. Sachez qu'il existe un jeu vidéo Grey's Anatomy ! Disponible sur Wii, DS et PC, cette adaptation est le résultat d'une collaboration avec Ubisoft. À travers les personnages principaux de la série, les joueurs ont la possibilité de vivre en immersion au Seattle Grace Hospital. Après avoir choisi votre personnage parmi Meredith, Cristina, Izzie, Alex, George, Miranda ou encore Derek, vous serez amenés à faire des choix professionnels et personnels. En véritables médecins, vous devrez également réaliser des diagnostics de patients ainsi que des opérations. Au travers de séquences animées, vous découvrirez ensuite les conséquences de vos actes et de vox choix.

Meredith Grey (Ellen Pompeo) - Grey's Anatomy ©Ubisoft

Meredith en couple avec Preston Burke

Les fans de la première heure seront outrés de l'apprendre mais sachez que Meredith Grey a bien failli finir avec Preston Burke ! Même si le scénario aurait probablement été tout autre, on imagine mal Meredith au bras de l'ex-fiancé de sa meilleure amie dans la série, Cristina Yang. Une idée horrible qui n'a heureusement pas abouti. C'est Ellen Pompéo en personne qui a d'ailleurs refusé cette intrigue.

Grey's Anatomy ©ABC

