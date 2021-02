Kaamelott : trois choses que vous ne saviez pas sur la série d'Alexandre Astier

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. On s’intéresse aujourd’hui à "Kaamelott", série créée par Alexandre Astier et dont les répliques sont désormais ancrées dans l'inconscient collectif français.

Kaamelott, l'inoubliable série d'Alexandre Astier

Au milieu des années 2000, M6 propose Kaamelott, un nouveau programme court chargé de prendre la relève de Caméra Café. Pas une mince affaire, et pourtant la série humoristique d'Alexandre Astier convainc rapidement les spectateurs. S'inspirant de la légende arthurienne, la série met en scène le Roi Arthur et son entourage. Le comique des sketchs provient principalement des galères du Roi à s'entourer de personnes compétentes pour sa quête du Graal, mais également dans son quotidien. Sa famille comme ses chevaliers ont ainsi plutôt tendance à l'exaspérer.

Au fil des saisons, Kaamelott a vu son format évoluer, passant de sketchs de quelques minutes dans les premières saisons à des épisodes longs d'une quarantaine de minutes. Et pour aller plus loin, Alexandre Astier a basculé sur le grand écran avec un premier long-métrage Kaamelott - Premier volet prévu prochainement.

Drôle d'orthographe pour une fiction pas si fausse

Nul doute que certains historiens ont dû s'étouffer en voyant arriver un programme titré Kaamelott. La fameuse cité où siège le roi Arthur s'écrit normalement Camelot. Mais Alexandre Astier a volontairement changé l'orthographe. D'une part, il a doublé le a, en référence à ses initiales (A.A). Puis, alors qu'on se dirigeait vers le titre "Kaamelot", un deuxième t a été rajouté pour s'assurer qu'on prononce "ote". Il s'agit donc évidemment d'une volonté artistique. Ce que pourront ainsi excuser les fameux historiens.

Kaamelott ©Calt Productions

De même que les nombreuses libertés prises avec la légende arthurienne, puisque la série s'en inspire seulement. Néanmoins, notons que certains éléments sont assez proches des récits. Notamment dans la caractérisation de personnages comme Perceval. Celui-ci est bel et bien présenté comme naïf (il est surnommé "Perceval le nice"), ignorant et assez idiot. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir une grande destinée, comme l'annonce la dame du Lac dans la série. Dans la légende, il trouve le Graal, rien que ça. Bon, il lui faut tout de même s'y prendre à deux fois. Lors de sa première rencontre du Roi Pêcheur, il voit passer l'objet mais ne dit rien et laisse passer sa chance. Une erreur qu'il corrige par la suite en retournant au château. Mais ça, Astier ne l'a pas encore mis en scène...

"Le gras c'est la vie !"

Si vous avez au moins un peu regardé Kaamelott, il ne vous aura pas échappé que les personnages de la série passent leur temps à manger. Pas durant chaque scène, mais à de nombreuses reprises. Parfois, cela se justifie du fait que la nourriture est au centre d'un épisode. Que ce soit lorsque la belle-mère du roi décide de faire une tarte ou que Karadoc invente le croque-monsieur. Mais pas que.

Kaamelott ©Calt Productions

En effet, Alexandre Astier aurait expliqué utiliser la nourriture comme une technique pour les acteurs. Une manière de les occuper et de rendre les scènes plus naturelles et vivantes. Bien qu'on n'ait pas retrouvé de trace écrite de cette explication, elle revient régulièrement sur des forums (notamment). De la mémoire de l'auteur de ces lignes, elle aurait pu être donnée de vive voix par Astier lors d'une séance de dédicace à la Fnac. Mais difficile de s'en assurer. Qu'importe, ce qui est sûr c'est que la nourriture doit bien travailler un peu l'auteur de Kaamelott tant il y est fait référence tout au long de la série. D'ailleurs, le Youtubeur Mr Kaamelott y a consacré une vidéo d'analyse, notant que presque la moitié des épisodes mettent en scène de la nourriture.

Kaamelott, une série familiale ?

Alexandre Astier est un véritable chef d'orchestre sur Kaamelott. Ne se contentant pas d'être créateur et acteur, il occupe également les postes de scénariste, réalisateur, monteur et même compositeur. Mais même une personnalité multitâche comme lui ne peut pas tout faire. Dans ces cas-là, autant s'entourer de personnes de confiance, à savoir sa famille. Ce n'est plus un secret pour grand monde, mais on retrouve au casting plusieurs de ses proches. Ses parents Lionnel Astier et Joëlle Sevilla interprètent Léodagan et Séli, les beaux-parents du roi. Simon Astier, qui joue le beau-frère d'Arthur, et le demi-frère d'Astier. Tandis que Josée Drevon, qui incarne la mère du roi, n'est autre que la mère de Simon Astier. Vous suivez toujours ?

Kaamelott ©Calt Productions

Mais ça ne s'arrête pas là puisque sont apparus dans la série les enfants de l'auteur. Ariane et Jeanne Astier jouent les filles de Karadoc et Mevanwi. Le jeune Ethan est apparu le temps d'un rêve d'Arthur, tandis que Neil a incarné une version jeune du héros. Ce dernier devrait être également présent dans le premier film Kaamelott. Et si ça ne suffisait pas, derrière la caméra se trouvait également son ancienne compagne, Anne-Gaëlle Daval, en temps que chef costumière. Elle fut rapidement mise en lumière en jouant la dame du Feu dans l'épisode 2 du livre VI.