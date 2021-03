Malcolm : trois choses que vous ne saviez pas sur la série

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. On s’intéresse aujourd’hui à "Malcolm", la géniale sitcom diffusée en France sur M6 au début des années 2000.

Malcolm, sitcom culte de M6

Si Série Club a commencé à la diffuser, c'est bien à partir de son passage sur M6 que Malcolm est devenue dans les années 2000 une série culte pour le public français. Des épisodes passés en boucle pour une série dont on ne se lasse pas. Créée par Linwood Boomer, on y suit le quotidien d'un jeune garçon au quotient intellectuel élevé, Malcolm (Frankie Muniz), et son quotidien avec ses parents Lois et Hal, et ses deux frères Reese et Dewey - Francis, l'aîné, est de son côté dans une école militaire. Une famille de classe moyenne qui enchaîne les situations comiques et burlesques. Voici trois anecdotes à connaître !

Une vraie classe moyenne américaine

Linwood Boomer n'a pas eu à chercher bien loin pour trouver l'inspiration. Le créateur de la série s'est tout simplement basé sur sa propre histoire. En effet, lui aussi a trois frères et est doté d'un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. Il a donc tiré de ses souvenirs d'enfance des séquences de Malcolm (comme Lois qui rase le torse d'Hal). Le tout, dans l'idée de faire une représentation honnête et comique de la famille de classe moyenne américaine.

Malcolm ©Fox

D'ailleurs, le titre original y fait directement référence : "Malcolm In The Middle". Il s'agit en effet d'une référence à la position de Malcolm par rapport à ses frères (sans compter Francis qui ne vit pas avec eux) et une manière de renvoyer au terme middle-class (la classe moyenne américaine). De plus, ce n'est pas anodin si le nom de la famille n'est presque jamais mentionné. Outre durant le pilote, où la famille Wilkerson est évoquée, on n'entend jamais ce nom, permettant ainsi une représentation plus large d'une famille lambda.

Bryan Cranston a fait presque toutes ses cascades

Dans Malcolm, on peut dire que les cascades sont nombreuses. En effet, bien qu'il s'agisse d'une sitcom, on retrouve souvent les protagonistes dans des situations "dangereuses". Sur des patins ou un skateboard par exemple. Pas de quoi effrayer Bryan Cranston, l'interprète d'Hal, qui a fait lui-même toutes ses cascades. Même lorsqu'il a fallut le recouvrir d'abeilles ! Qu'importe le risque, l'acteur a répondu présent.

Hal (Bryan Cranston) - Malcolm ©Fox

Une seule exception tout de même dans le premier épisode de la série lorsque Lois rase le dos d'Hal. En effet, pour ce passage le comédien a eu recours à une doublure. Non pas qu'il s'agisse d'une scène à risque, mais il était tout simplement impossible de lui coller des poils sur le dos et de le raser par la suite correctement. La production a donc fait appel à une doublure naturellement poilue et a tout rasé tout !

Breaking Bad avant l'heure

Bryan Cranston a parfaitement rebondi après Malcolm avec la série Breaking Bad. Dans celle-ci il fait équipe avec Aaron Paul. Ensemble ils deviennent des dealers de méthamphétamine. Un duo devenu mythique pour les fans de séries, qui aurait déjà pu être réuni dans Malcolm. En effet Aaron Paul, après avoir lu le pilote, voulait le rôle de Francis. Mais en dépit de son désir, la production n'a même pas voulu lui faire passer une audition. À la place, c'est Christopher Masterson qui a eu le rôle.

Breaking Bad ©AMC

Qu'à cela ne tienne pour Aaron Paul, sa rencontre par la suite avec Bryan Cranston est devenue mémorable. Les deux séries sont désormais ancrées dans la culture populaire et si pour certains Bryan Cranston sera toujours le père de Malcolm, pour d'autres, il restera Walter White de Breaking Bad. Pour rendre hommage à ces deux rôles qui ont marqué la carrière du comédien, une fin alternative de Breaking Bad a d'ailleurs fait une connexion entre les deux séries. On y retrouve Bryan Cranston dans la peau d'Hal, se réveillant d'un cauchemar dans lequel il était le dealer de Breaking Bad. Un clin d'œil hilarant à découvrir ci-dessous :

