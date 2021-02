Sabrina, l’apprentie sorcière : trois choses que vous ne saviez pas sur la série

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. On s’intéresse aujourd’hui à "Sabrina, l'apprentie sorcière", série culte des années 1990 avec Melissa Joan Hart en jeune sorcière.

Sabrina, l'apprentie sorcière c'est quoi ?

Au milieu des années 1990 ABC développa Sabrina, l'apprentie sorcière (1996-2003), une sitcom adaptée de comics publiés chez Archie Comics. En France, la série est devenue culte grâce à sa diffusion sur France 2 puis Canal J notamment. Pour les enfants des années 1990, c'était un rendez-vous à ne pas manquer. On y suivait Sabrina Spellman, une adolescente qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques. Elle est élevée par ses tantes Hilda et Zelda, qui comme elle sont des sorcières et vont l'aider avec ses pouvoirs. Deux femmes assez opposées auxquelles s'ajoute Salem, leur chat sarcastique doté de la parole. Pure comédie, Sabrina, l'apprentie sorcière a récemment été remise au goût du jour dans un tout autre style avec Les Nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix, plus proche des comics.

Voici trois anecdotes sur la série !

Sabrina (Melissa Joan Hart) - Sabrina, l'apprentie sorcière ©CBS Television Distribution

Pas besoin de casting pour Melissa Joan Hart

Généralement, les séries passent par une grosse étape de casting pour trouver l'interprète qui portera le show. Souvent, on apprend que différentes personnalités ont pu être envisagées pour un même rôle. Mais dans le cas de Sabrina, l'apprentie sorcière, ce fut tout l'inverse. Aucune audition n'a eu lieu pour le rôle de Sabrina, offert à Melissa Joan Hart. Pourquoi ? Tout simplement parce que sa mère était productrice de la série (ça aide !). Et c'est même elle qui détenait les droits d'adaptation d'Archie Comics. Résultat, bien que plus âgée que son personnage (20 ans au lieu de 16 ans), Melissa Joan Hart a pu incarner Sabrina et avoir ainsi le rôle le plus marquant de sa carrière. Avant cela, elle avait tout de même un peu d'expérience, notamment en tenant le rôle principal de la série Clarissa Explains It All (1991-1994).

De longues heures de travail

Melissa Joan Hart a donc eu le rôle sans passer la moindre audition. Mais ça ne veut pas dire qu'elle pu se tourner les pouces durant les tournages de la série. Bien au contraire. Pour mettre en boîte un épisode, il fallait une semaine de travail. Avec deux jours de répétitions et trois jours de tournage. Une production longue notamment à cause des effets spéciaux ajoutés en post-production mais auxquels il faut penser dès le tournage. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la série ne pouvait pas être filmée avec du public. Ainsi, les rires entendus sont des rires enregistrés.

Sabrina, l'apprentie sorcière ©Kirk McKoy/Los Angeles Times via Getty Images

Concernant Melissa Joan Hart, outre ces longues semaines consacrées à la série, elle travaillait également les vendredis soir, parfois toute la nuit. Au final, elle faisait des semaines d'environ 70 heures de travail. Ainsi, elle n'avait même pas le temps de regarder la série !

Sabrina n'était pas très sage

Quand on voit le personnage de Sabrina, et le style de la série, on imagine mal son interprète faire la une des tabloïds. Melissa Joan Hart avait tout d'une jeune fille sage. D'autant plus en apparaissant aux côtés de Britney Spears (alors au top de sa carrière) dans le clip You Drive Me. Mais si Britney a par la suite été montrée dans des moments compliqués, Melissa Joan Hart est restée plutôt discrète. Ce qui ne l'a pas empêchée d'avoir une vie assez sulfureuse.

Dans son autobiographie, la comédienne raconte qu'à l'époque elle avait "testé l’herbe, l’ecstasy, les champignons et la mescaline pendant à peu près un an et demi". Et que, sous l'effet de drogues, après une soirée au Playboy Mansion, elle passa du bon temps avec une jeune femme à l'arrière d'une limousine avant de se rendre à un shooting photo. Une vraie rockstar !