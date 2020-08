Secret de séries : trois secrets sur Rick et Morty

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. Aujourd’hui, on s’intéresse à "Rick et Morty", une production Aldult Swim qui montre régulièrement ce que la télévision peut faire de meilleur – et de plus sombre.

C'est quoi Rick et Morty ?

Rick et Morty est une série d’animation qui ne laisse personne indifférent. Et pour cause, ses personnages qui évoluent dans un univers absurde et déjanté sont à la fois originaux, terriblement drôles et finissent souvent dans des situations délirantes ! Née en 2013 de l’imagination de Dan Harmon et de Justin Roiland, Rick et Morty est un gros clin d’oeil au célèbre film Retour vers le futur. La série raconte les péripéties inter dimensionnelles d’un duo atypique, Rick Sanchez, un ivrogne scientifique, et son petit-fils Morty, un jeune adolescent bourré d’hormones et de problèmes sentimentaux.

Si la série est impertinente et truffée de références, elle connaît également de nombreux secrets.

La série possède un secret caché

Lors d’une interview accordée au site AVClub, Justin Roiland et Dan Harmon déclaraient que dès l’épisode pilote un secret dont eux seul avaient la connaissance et qu’ils ne dévoileraient jamais avait été dissimulé dans la série… Selon Harmon, le secret aurait tout de même été découvert par un utilisateur de Reddit entre décembre 2013 et avril 2014 (dates de diffusion de la première saison de Rick et Morty sur Adult Swim). De quoi alimenter les théories les plus folles : Rick est-il conscient d'être un personnage de fiction ? Morty est-il un clone ? Les possibilités sont quasi infinies. On espère quand même que les créateurs reviendront sur leur décision initiale en révélant le secret au fil des épisodes, pourquoi pas en saison 5, actuellement en cours d'animation, ou pour la saison 6 en phase d'écriture.

Elon Musk et d'autres personnalités ont participé à la série

Dans l’épisode Vol au-dessus d’un nid de Morty, Rick et son petit-fils font la rencontre d'une version d’Elon Musk appartenant à une réalité alternative. Elon Tusk dirige également une compagnie automobile appelée Tuskla, et apparaît sous les traits du fantasque milliardaire, excepté que ce dernier arbore des défenses d’éléphant. Bien que la scène post-crédits n’inclue pas le PDG de Tesla, l’entrepreneur et ami de Justin Roiland a pourtant bien prêté sa voix à son alter ego. Il en a également profité, quelques mois avant l'officialisation du caméo, pour troller Internet en changeant temporairement le nom de son compte Twitter par Elon Tusk. La plaisanterie a donné naissance à de nombreuses spéculations qui ont notamment permis à la société Tesla de voir son action en bourse progresser de 6 %.

Tout comme dans Les Simpson, d'autres célébrités ont également donné vie aux personnages de Rick et Morty. Parmi les stars qui se sont prêtées à l’exercice, on retrouve notamment Taika Waititi (Glootie), Justin Theroux (Miles) ou encore Jordan Peele (Testicle Monster).

Le scandale de la sauce schezhuan

Dans le premier épisode de la saison 3, Rick explique à Morty que son seul objectif dans la vie est de retrouver la sauce Szechuan distribuée par McDonald’s en 1998. Inspirée d'une recette traditionnelle chinoise et proposée en édition limitée pour la sortie du film Mulan, l’assaisonnement au goût de soja et Teriyaki avait connu un certain succès à l'époque. Suite à la diffusion de l'épisode en question, le condiment est devenu un emblème pour les fans de la série allant jusqu’à scander devant plusieurs McDonald's « We want sauce ! » (« Nous voulons la sauce »). L’équipe de Rick et Morty avait même directement demandé à l’enseigne américaine de revendre la sauce. Il n’en fallait pas plus pour que le roi du Big Mac décide de ressusciter la « Szechuan teriyaki dipping sauce » le temps d'une seule et unique journée. Bien entendu, tout le monde n’a pas pu tremper ses nuggets, ce qui a entraîné une véritable manifestation dans un restaurant de Los Angeles. L’intervention de la police avait d’ailleurs été nécessaire pour calmer les plus frustrés. Qu'à cela ne tienne, l’empereur du burger a depuis annoncé sur son compte Twitter que la sauce Szechuan serait à nouveau de retour en quantité un peu moins limitée cette fois-ci. Pour les Français qui souhaiteraient s'y essayer, il est possible de se procurer le fameux nectar sur... Ebay.

Rick et Morty est disponible sur Canal+ Séries et Netflix