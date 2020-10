Secrets de séries : trois secrets sur The Walking Dead

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur les secrets d’une série culte. Aujourd’hui, on s’intéresse à la série "The Walking Dead" adaptée par Frank Darabont et Robert Kirkman en 2010, à partir de la bande dessinée éponyme de ce dernier.

Petit Rappel sur The Walking Dead

The Walking Dead est une série d'horreur tirée de la BD éponyme de Robert Kirkman. Adaptée sur petit écran par Frank Darabont, la série est diffusée depuis Halloween 2010 sur la chaîne américaine AMC. Parmi les premiers acteurs du show, figuraient Andrew Lincoln (Rick), Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies (Lorie), Lennie James (Morgan), Michael Rooker (Merle), Laurie Holden (Andrea), Norman Reedus (Daryl), Melissa McBride (Carol), Chandler Riggs (Carl) ou encore Steven Yeun (Glenn).

Après une apocalypse ayant transformé la quasi-totalité de la population en zombies, un groupe d'hommes et de femmes mené par l'officier Rick Grimes tente de survivre… Ensemble, ils vont devoir tant bien que mal faire face à ce nouveau monde devenu méconnaissable, à travers leur périple dans le Sud profond des États-Unis.

La série d'origine a déjà donné lieu à deux spin-off, Fear the Walking Dead et le petit dernier, World Beyond qui a démarré ce 1er octobre sur AMC et dès le lendemain sur Amazon Prime Video. Ce à quoi s'ajoutent un film sur Rick Grimes (en préparation) et une série avec le duo Daryl/Carol, qui a récemment été annoncée. Concernant The Walking Dead, la dixième saison sera bel et bien la dernière après l'épisode 16 à venir, puis une dernière salve de 6 épisodes au printemps.

Un univers "connecté" avec Breaking Bad

The Walking Dead et Breaking Bad sont deux séries AMC. La première date donc de 2010, alors que la série de Vince Gilligan est un peu plus ancienne puisqu'elle a été lancée en durant près de trois années, de quoi s'amuser donc à se faire des clins d'œil ! Le terme univers connecté est certes un peu fort, mais les fans y tiennent ! Quoi que certains crient au scandale, et refusent tout lien entre les deux séries, arguant que Breaking Bad a fini en beauté sans jamais s'essouffler, alors que The Walking Dead aura bu la tasse à de nombreuses reprises durant ses dix années d'existence. Toujours est-il que des liens existent, qu'on le veuille ou non.

La Blue Meth :

Dans la première saison, Merle a de la méthamphétamine bleue. Puis Daryl confirme que le dealer de son frère était un jeune blanc maigrichon qui avait dit un jour : "I’m going to kill you, bitch !". Insulte fétiche de Jesse Pinkman, vous l'aurez donc reconnu ! Deux éléments légers certes, mais qui indiquent que Jesse Pinkman de Breaking Bad donc, est le dealer de Merle ! Ces deux univers AMC sont donc connectés, CQFD. D'ailleurs la chaîne américaine ne s'en est jamais cachée.

La Dodge Challenger rouge :

D'autre part, dans l'épisode 2 de la saison 1 de The Walking Dead, Glenn (ci-dessus) conduit la même Dodge Challenger rouge avec presque les mêmes bandes noires que celle que Walter White a acheté à son fils Junior (RJ Mitte) dans l'épisode 6 de la saison 4 de Breaking Bad (avant de la ramener sous la pression de Skylar dans l'épisode suivant). Cette dernière dit d'ailleurs à Walt de parler au manager du nom de Glenn !

Création d'une Zombie School

Les meilleurs acteurs de The Walking Dead ne sont pas nécessairement Andrew Lincoln (Rick), Jeffrey Dean Morgan (Negan) ou encore Ryan Hurst, excellent en Beta. Les zombies font partie intégrante du show depuis la première heure, et derrière eux se cachent des figurants, véritables interprètes de morts-vivants. Pourtant les spectateurs n'accordent que trop peu de crédit aux acteurs sous ce maquillage, alors qu'on ne devient pas un "walker" facilement. Pour cela il faut intégrer la Zombie School !

En effet, le processus de casting de zombies implique que les acteurs passent par une école spéciale de zombies créée par le maître des effets spéciaux (aussi réalisateur et consultant sur The Walking Dead) Greg Nicotero en personne. Une école assez sévère puisque les élèves y sont notés et obtiennent une moyenne à la fin.

Eh bien, vous savez, chaque saison, nous organisons des auditions pour les futurs walkers, et nous l'avons affectueusement appelée Zombie School. Alors ils viennent à la Zombie Shool et passent une audition avec moi. Je mets généralement 20 ou 30 personnes par classe et je passe une journée entière à les auditionner, à leur faire faire des exercices sur la vitesse de marche, leur personnage, leur personnalité, et surtout leur expliquer que dans de nombreux cas, leur performance peut faire, ou au contraire gâcher une scène. Si vous avez quelqu'un dans une scène qui ne semble pas être authentique dans sa performance, cela peut faire perdre de l'audience.

Greg Nicotero s'attelle à faire ressortir le côté émotionnel des zombies à travers les performances d'un acteur. Il ne s'agit pas simplement de se faire maquiller et d'avancer les bras tendus devant. Selon lui, un "walker" doit parfois inspirer de la pitié au spectateur. Certains "walkers" de la série apparaîtront en arrière-plan, quand d'autres auront un rôle plus marquant. Par exemple, on n'oubliera jamais la femme qui rampe dans le tout premier épisode de The Walking Dead, ou encore celui qu'on appelle le "Well Walker", coincé dans le puits dans la saison 2, épisode 4.

Découvrez ci-dessous une vidéo sur la fameuse Zombie School.

La série n'utilise jamais le mot ZOMBIE

Walkers, Biters, Skin-eaters, Deadheads, Wasteds, Deadies, Rotters, Undead : voici tous les surnoms donnés par les différents groupes de survivants aux morts-vivants dans The Walking Dead. Parmi eux, on ne voit jamais le terme Zombie, pourtant ultra-classique à notre époque.

On en vient donc à se demander si dans le monde de The Walking Dead, le mot zombie existe ? Sont-ils familiers avec l'idée des morts-vivants ? Avant l'apocalypse, avaient-ils des films, des séries ou encore des livres sur les morts-vivants comme nous en avons ?

Robert Kirkman, qui a cocréé les bandes dessinées The Walking Dead et produit la série télévisée, a expliqué cette omission lors d'une interview à Conan O'Brien en 2016. Il a avoué avoir délibérément évité de prononcer (ou plutôt d'écrire) le terme "zombie" dans les comics. L'idée était de donner le sentiment que The Walking Dead se déroule dans un univers où les fictions autour des zombies n'existent pas. En d'autres termes, dans l'univers The Walking Dead, George Romero aurait plutôt été vendeur de frites !

Ainsi, les personnages ne peuvent pas connaître les règles concernant les zombies, et ils ont dû les découvrir par eux-mêmes avec l'expérience, ce qui a finalement beaucoup de sens !