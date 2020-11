13 Reasons Why : 4 secrets sur la série Netflix

Chaque semaine, CinéSéries revient sur des secrets d’une série culte. Aujourd’hui, on s’intéresse à la série “13 Reasons Why”, adaptation du roman de Jay Asher avec Katherine Langford et Dylan Minnette.

13 Reasons Why : c'est quoi cette série ?

13 Reasons Why est une série dramatique créée par Brian Yorkey d'après une œuvre littéraire de Jay Asher.

On y suit le quotidien de Clay Jensen (Dylan Minnette), un adolescent de dix-sept ans, qui reçoit une boîte contenant sept cassettes de la part de son amie Hannah Baker (Katherine Langford). Une étrange situation alors que la jeune fille a mis fin à ses jours quelques semaines plus tôt. Sur ces cassettes, elle explique les 13 raisons qui l'ont poussée à prendre l’irrévocable décision. Chaque face correspond également à une personne qu'elle considère comme responsable de son acte. De révélation en révélation, Clay va rapidement découvrir que la vérité est encore plus glauque et violente qu'il ne le pensait.

Le casting est complété par Kate Walsh, Grace Saif, Christian Navarro, Alisha Boe, Brandon Flynn, Ross Butler, Miles Heizer, Devin Druid et Justin Prentice.

Les thèmes abordés par la série sont très durs, que ce soit le viol, le rejet ou le harcèlement scolaire. Certaines scènes très graphiques et proches de la cruelle réalité ont fait la réputation de la série qui souhaite servir d'outil pédagogique pour les adolescents.

Piano et chiens de réconfort

13 Reasons Why est en effet une série pesante à regarder et psychologiquement assez chargée. S'il y a maintenant un message en début d'épisode pour en avertir le spectateur, le processus fut le même pour les acteurs. Avant le tournage, chacun a rencontré des spécialistes et des psychologues afin de comprendre leurs personnages. Sur le plateau, de nombreuses scènes étaient compliquées à tourner et les comédiens avaient plusieurs manières d'évacuer le stress et la tension.

Certains jours, ils pouvaient câliner des "chiens thérapeutiques" afin de rester calmes et de se détendre. Caresser des petits chiens, rien de mieux pour oublier la dureté de la vie. Katherine Langford, musicienne à ses heures perdues, avait acheté un piano qu'elle avait fait venir sur le plateau. Entre les prises, elle en jouait et chantait quand l'atmosphère devenait trop intense.

Tout est permis

Le personnage de Tony, un de mes meilleurs amis de Clay, est connu pour conduire une Ford Mustang rouge des plus charismatiques.

Pourtant, avant le début du tournage, son interprète Christian Navarro n'avait pas son permis de conduire. Il a donc passé le fameux sésame en urgence afin de ne pas retarder la production.

Selena Gomez, la première Hannah

L'actrice et chanteuse Selena Gomez a acheté les droits du livre dès qu'elle l'a lu en 2012. Au départ, elle devait jouer Hannah Baker dans une adaptation cinématographique qui ne vit finalement jamais le jour. Très attachée au sujet, elle est néanmoins restée dans la production de la série tellement l'adaptation lui tenait à cœur. Investie jusqu'au bout du combat, elle s'est fait tatouer avec Alisha Boe (Jessica) et Tommy Dorfman (Ryan), un point-virgule sur le bras, symbole de la lutte contre la dépression, l'anxiété et les problèmes mentaux.

Les vrais et les faux Tigres

Les extérieurs de la série et certains intérieurs sont tournés dans un vrai lycée de Sebastopol, en Californie, appelé Analy High School. L'établissement a un point commun avec son équivalent télévisuel de Liberty High School. Les deux ont le Tigre comme mascotte.

L'intégralité des 4 saisons de 13 Reasons Why est disponible sur Netflix.