The Witcher : 4 choses que vous ne saviez pas sur la série Netflix

Aujourd'hui, on s'intéresse à la série "The Witcher", adaptation des romans d'Andrzej Sapkowski avec Henry Cavill.

The Witcher : c'est quoi cette série ?

The Witcher est une série d'aventure et de fantasy créée par Lauren Schmidt. Il s'agit d'une adaptation de l’œuvre littéraire foisonnante de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski. Nous y suivons les aventures de Geralt de Riv (Henry Cavill), un Sorcelleur renommé du Continent. Ce féroce guerrier aux capacités physiques surnaturelles va de village en village pour pourchasser des monstres et recevoir les récompenses qui vont avec. Son destin est lié à ceux de deux autres personnages : la sorcière Yennefer (Anya Cholatra) et la princesse Ciri (Freya Allan). Autour d'eux, une guerre terrible éclate entre les Royaumes du Nord et l'empire de Nilfgaard. Perdus dans le chaos, ils devront découvrir où et avec qui il écrira son futur.

La saison 1 est composée de 8 épisodes. On y retrouve également au casting Joey Batey, MyAnna Buring, Anna Shaffer, Eamon Farren, Mimi Ndiweni, Royce Pierreson, Wilson Radjou-Pujalte et Mahesh Jadu. Le show a été plutôt bien reçu par les fans des livres et des jeux vidéo, même si le choix d'une chronologie non-linéaire rendait son suivi un peu compliqué. A l'époque, Netflix a même sorti une frise chronologique des événements pour aider à les remettre dans le bon sens.

Henry Cavill n'avait d'abord pas convaincu la showrunner

L'interprète de Superman est parfait en Geralt de Riv. Il faut dire que l'acteur est fan des romans et des jeux vidéo, et qu'en tant que vrai gamer, il les a tous finis ! Alors quand il entend parler d'un projet de série chez Netflix, il appelle son agent dans la seconde pour obtenir une audition. Il rencontre la production et la showrunner qui n'est pas emballée. La raison ? Elle n'a pas encore écrit un seul mot du script et ne sait pas quelle direction elle va prendre. Pendant le processus d'écriture, elle réfléchit et auditionne plus de 200 acteurs pour incarner le Sorcelleur, mais aucun ne lui convient. Pourtant, dans sa tête, c'est souvent la voix de Cavill qu'elle entend. La scénariste fait donc machine arrière concernant l'acteur qui repasse une audition 4 mois après leur première rencontre. Il est parfait et décroche officiellement l'honneur de porter la tignasse grisonnante du Witcher. Un rêve devenu réalité pour le Britannique.

Une restriction étonnante pour le casting

Les directeurs de casting n'avaient qu'une seule règle à suivre : "Interdiction de prendre des acteurs de Game of Thrones !". Sur le papier, avec ses dragons, son monde de fantasy, sa magie et ses guerres de territoires, The Witcher fait dès le départ penser à GOT. D'où la nécessité de s'en éloigner quoi qu'il arrive, en commençant par la distribution. Des comédiens du show se voient même refuser les auditions à cause de ça. C'est le cas, par exemple, de Ian Beattie, Meryn Trant dans Game of Thrones.

La règle ne s'appliqua néanmoins pas à tous, puisque Jodhi May qui incarne la reine Calanthe et Francis Magee, qui joue Yoren, ont tous les deux joué dans la série de HBO.

Une actrice est passée du jeu à la série

Une autre actrice faisait déjà partie de l'univers de The Witcher avant même de trouver un rôle dans la série. C'est en effet le cas de MyAnna Buring, qui incarne Tissaia, la puissante magicienne qui prend Yennefer sous son aile. Dans le jeu vidéo The Witcher 3, elle prêtait sa voix à la version anglaise d'Anna Henrietta dans l'extension Blood and Wine.

Des changements de script à cause d'Henry Cavill

L'interprétation de Geralt d'Henry Cavill a énormément changé le visage de la série. Au départ, il y avait beaucoup plus de dialogues que l'acteur a bien enregistrés sur le plateau. Pourtant, lors du montage, la production s'est rendue compte que Cavill faisait passer de nombreuses émotions par la subtilité de son jeu. Certaines lignes de dialogues devenaient alors futiles pour comprendre le personnage et ce qu'il endurait. Finalement, le tournage des épisodes avançant, de moins en moins de dialogues furent enregistrés par Cavill. D'où un personnage un peu plus taiseux à l'écran.

La saison 1 de The Witcher est disponible sur Netflix.