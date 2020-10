Secrets de série : quatre secrets sur Riverdale

Cole Sprouse est quasiment né sur les plateaux de télévision. Son frère jumeau Dylan et lui ont connu la célébrité très tôt. Ils ont d'abord alterné dans le rôle de Ben, le fils de Ross dans Friends. Ils ont eu ensuite la joie de jouer ensemble dans les séries Disney La vie de palace de Zack et Cody et La vie de croisière de Zack et Cody. Désireux de connaître autre chose dans la vie, Cole Sprouse épouse finalement une carrière d’archéologue qui l'emmène aux quatre coins du monde. Alors qu'il doit partir en Égypte et en Mongolie, son voyage est annulé pour des raisons politiques. On lui envoie alors le scénario de Riverdale. L'archéologue est alors conquis par ce qu'il lit et déterre sa carrière d'acteur.

Se jeter à l'eau