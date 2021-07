Secrets de série : quatre secrets surprenants sur la série H

CinéSéries.com a pour habitude de revenir sur les secrets d'une série culte. Aujourd'hui, on s'intéresse à la série française "H". Vous pensiez tout savoir sur cette série portée par Jamel Debbouze, Eric Judor et Ramzy Bedia, voici quatre faits que vous ignoriez peut-être !

H : l'hôpital de tous les possibles...

La série sitcom H issue de Canal +, puis longuement diffusée sur France Ô, est disponible sur Netflix. On suit le personnel hospitalier de l'hôpital Robert-Debré à Paris, qui ne semble pas vraiment au point. De vrais bras-cassés !

L'équipe médicale est composée de Jamel Driddi (Jamel Debbouze) le standardiste, Clara Saulnier (Sophie Mounicot) l'infirmière en chef, Aymé Césaire (Eric Judor) l'infirmier, Sabri Saïd (Ramzy Bedia) le brancardier puis barman. Il y a également Béatrice Goldberg (Catherine Benguigui) l'interne et le Docteur Strauss qui est chirurgien. Une fine équipe qui entretient une ambiance farfelue, entre gaffes, plaisanteries de mauvais goûts et fautes professionnelles. On vous dit tout sur les secrets de cette série française devenue culte.

H ©FIT PRODUCTIONS

Un vrai public

C'est à Boulogne-Billancourt sur le plateau A des studios de la SPF que le service du professeur Strauss prenait vie. L'hôpital, le bar, les salles de consultations, tout a été créé de toute pièce. Comme une salle de spectacle, le plateau était organisé en deux parties. Ainsi, il y avait l'espace de jeu et les bancs réservés au public.

À l'instar de sitcoms américaines comme Friends, H était tourné en présence d'un public. Les éclats de rires sont bien réels. Ainsi, les vannes et les chutes étaient testées en direct et les comédiens voyaient immédiatement les effets sur le public. Évidemment, il arrivait que les rires soient mis en boîte et utilisés sur différentes scènes au gré du montage.

H ©FIT PRODUCTIONS

Un salaire mirobolant !

Jamel Debbouze, ainsi qu'Eric et Ramzy étaient jusque-là inconnus. C'est avec la série H qu'ils ont connu un véritable succès et leurs salaires se sont envolés. Ramzy a confié au magazine Public qu'ils gagnaient 15 000 euros par jour de tournage et que c'était tout nouveau pour eux. Un salaire mirobolant qu'ils dépensaient rapidement :

On faisait n'importe quoi, comme le concours des montres avec Jamel. Chaque semaine on en avait une différente à l'écran. Pareil avec les voitures : Porsche, Jaguar XKR, Mercedes pour moi, et Bentley Continental GT et Aston Martin pour Eric.

H ©FIT PRODUCTIONS

Le Professeur Strauss au bout du rouleau...

Jean-Luc Bideau, qui incarnait le professeur Strauss, ne porte pas vraiment la sitcom culte dans son cœur. Effectivement, le comédien n'en garde pas vraiment un bon souvenir. Il est toujours étonné et irrité, même des années après, qu'on lui parle encore de la série H. Il se livre dans les colonnes de StreetPress et déplore l'ambiance sur les tournages. Notamment à cause de Jamel Debbouze et Eric et Ramzy :

Les mecs étaient impossibles. Ils arrivaient le lundi et jetaient leurs feuilles en l’air : "Merdique, merdique, merdique, merdique". On voyait les mecs qui avaient passé la nuit à écrire les scénarios qui blêmissaient… Terrifiant. On a eu énormément de réalisateurs. Ils se cassaient car ils n’en pouvaient plus.

H ©FIT PRODUCTIONS

Le chanteur Bénabar dans H ?

Eh non, le chanteur Bénabar ne fait pas partie des nombreux guests qui ont participé en tant que comédien à la série. Cependant, Bruno Nicolini, alias Bénabar était scénariste pour la sitcom de Canal +. À cette période, il commençait à écrire ses premières chansons et aiguisait sa plume en travaillant en tant que scénariste pour des films ou des pièces de théâtre.

Il a ainsi écrit plusieurs épisodes de la série, tout comme Alexandre Pesle connu pour son rôle de Sylvain dans Caméra Café. Les scénaristes et dialoguistes étaient en compétition par groupes de deux, ils devaient alors convaincre et faire rire les quinze décideurs assis autour d'une table. Un exercice pas toujours facile d'après le chanteur.