Secrets de séries : trois secrets sur Buffy contre les vampires

Chaque semaine, CinéSéries revient sur des secrets d’une série culte. Aujourd’hui, on s’intéresse à la série “Buffy contre les vampires” créée par Joss Whedon et adaptée du film “Buffy, tueuse de vampires”. Vous pensiez tout connaître sur les coulisses de Sunnydale ? Voici trois anecdotes qui risquent de vous surprendre.

Buffy contre les vampires, une série culte

Buffy Summers est une ado comme les autres à une exception près : elle fait partie d’une longue lignée d'Élues luttant contre les forces du mal. Lycéenne le jour et tueuse de vampires la nuit, Buffy est entourée de ses amis qui luttent à ses côtés.

Créée par Joss Whedon, la série est basée sur le film, Buffy tueuse les vampires. Jusqu’à ce jour, Buffy contre les vampires reste une série qui a eu beaucoup de succès avec les fans et une référence dans le monde des séries. Que ce soit en abordant avec maturité des thématiques liés à l’adolescence ou en mettant en avant un côté féministe, Buffy contre les vampires est devenu un classique pour tout sériephile.

Au casting, on retrouve Sarah Michelle Gellar dans le premier rôle. Elle est accompagnée de Alyson Hannigan, Nicholas Brendon, Anthony Stewart Head, Michelle Trachtenberg, Emma Caulfield, ou encore James Marsters.

Vous pensiez tout connaître de Buffy contre les vampires ? Voici trois secrets que recèle la série.

Le casting de Buffy contre les vampires aurait pu être très différent

Un des points forts de Buffy contre les vampires est sûrement son casting. Dur d’imaginer tous les personnages joués par différents acteurs et pourtant, beaucoup de noms sont passés et beaucoup de changements ont eu lieu.

Sachez que le rôle de Buffy a d’abord été offert à l’actrice Katie Holmes mais celle-ci a refusé car elle voulait aller au lycée ! Quelques années plus tard, elle devenait une des stars dans la série pour ados Dawson.

Quant à Alexander, le fidèle ami de Buffy, c’est Ryan Reynolds qui allait interpréter ce rôle. L’interprète de Deadpool avait refusé car dans son cas il ne voulait pas retourner dans un environnement scolaire, même fictionnel. Il avait affirmé “Je sortais tout juste du lycée et c’était une expérience horrible”.

La série a été tournée dans un entrepôt

Au début de la diffusion de Buffy contre les vampires, le budget alloué à la série n’était pas conséquent. Au lieu de tourner sur un plateau, l’équipe tournait dans un entrepôt. Joss Whedon a avoué avec humour :

Nous avions vraiment un budget serré. Vous verrez beaucoup ce hall dans les 12 premiers épisodes. Il représentait l'école entière. Nous avions seulement ce hall, donc on l'utilisait à chaque fois. C'était assez triste quand on y pense.

Figurez-vous que ce hall servait aussi d’entrée au fameux club de la série, Le Bronze. Pour filmer l’extérieur du lycée Sunnydale High, un vrai lycée (le lycée Torrance en Californie) a été utilisé. Ce même extérieur est aussi visible dans Beverly Hills, Elle est trop bien, Bruce tout-puissant et beaucoup d’autres séries et films.

Il y a une raison derrière le visage des vampires dans la série

Les vampires ne sont pas représentés de la même manière dans toutes les séries qui en parlent. Dans le film Buffy, tueuse de vampires, ces derniers n’avaient pas de traits particuliers.

Dans la série, Joss Whedon avait pour intention de les représenter comme des être humains normaux, jusqu’au moment où il fallait qu’ils se nourrissent de sang. Le créateur de la série s’est exprimé sur ce choix :

Je pense que je ne voulais pas avoir une série à la télé sur une lycéenne qui poignarde des gens qui lui ressemblent. Je pense que quelque part, ça aurait envoyé un mauvais message. Cependant quand on voit que les vampires sont clairement des monstres, cela nous porte plus dans un imaginaire.

Une autre différence notable est que dans le film, les corps des vampires tués restaient au sol. Par contre dans la série, Joss Whedon avait une autre idée :

Le fait de voir les vampires disparaître en poussière été un choix délibéré. Ça n'aurait pas été très pratique de passer 15 minutes à nettoyer les corps après chaque épisode.

Ce choix a fini par rendre les vampires de Buffy contre les vampires uniques.

Pour ceux qui souhaitent se refaire la série en intégralité, Buffy contre les vampires est disponible sur Prime Video.