Secrets de séries : trois secrets sur Dexter

Comme chaque semaine, CinéSéries.com vous propose de découvrir certains secrets d’une série culte. On s’intéresse cette fois à "Dexter", diffusée de 2006 à 2013, et qui proposait un pitch intéressant. On y suivait un expert scientifique cachant sa deuxième identité de tueur en série, incarné par Michael C. Hall.

À la sortie de sa première saison, en 2006, Dexter a enthousiasmé un grand nombre de spectateurs pour son intrigue inhabituelle. Elle proposait de répondre à la question que de nombreux amateurs de thrillers avaient dû se poser jusqu’alors : que donnerait une série centrée sur un personnage principal qui serait en fait un tueur de sang froid ? Incarné par un Michael C. Hall loué pour sa performance dans la peau de l’antihéros, on y suivait Dexter Morgan, un expert scientifique vivant une vie en apparence normale, avec sa femme et son fils. Mais, alors même qu’il travaille pour le service médico-légal de la police de Miami, il est en réalité un tueur en série, qui possède sa propre vision de la justice. Tout comme le personnage principal de la série adaptée des livres de son créateur, Dexter recèle quelques secrets. Nous vous proposons ici d’en découvrir trois. Le prénom Dexter trahit la nature du personnage On pourrait penser que le prénom du principal protagoniste de la série a été choisi au hasard par son créateur. Mais il possède en réalité un sens bien précis, lié à l’histoire du show. En latin, le prénom Dexter signifie « main droite ». C’est le complément implicite de « main gauche », mais aussi du mot « sinistre ». Le prénom de l’antihéros de la série symbolise donc la face cachée du personnage, et son côté obscur. Bien qu’il semble tout à fait normal en apparence, il cache en réalité un terrible secret, ce que son nom trahit. Interrogé sur la question en 2010, Jeff Lindsay, le créateur du livre sur lequel est basé Dexter, a confirmé que c’était bien pour cela qu’il avait choisi ce prénom. Lindsay a souligné que ce prénom mettait en avant la normalité apparente du personnage, que l’on ne soupçonnerait pas de cacher une nature diabolique. Des références à un autre tueur en série dans Dexter Dans la série, l’antihéros interprété par Michael C. Hall utilise régulièrement des alias pour ne pas trahir son identité lorsqu’il achète certains produits qu’il utilise pour tuer ses victimes. Et, souvent, ces alias font référence à l’œuvre de Bret Easton Ellis, que ce soit ses romans ou leurs adaptations en films. Ainsi, la série fait référence à l’une des principales œuvres de l’auteur américain, adaptée au cinéma en 2000, American Psycho. Lorsque Dexter achète des tranquillisants pour neutraliser ses victimes, il utilise l’alias Patrick Bateman, le nom de l’homme au centre du livre d’Ellis, et incarné par Christian Bale au cinéma. Dexter pourrait être inspiré d’un véritable tueur en série Même si Jeff Lindsay a toujours nié la théorie, certains fans ont spéculé sur la ressemblance entre l’antihéros de Dexter et un véritable tueur en série. Selon eux, ce dernier pourrait ainsi avoir été une source d’inspiration pour le personnage principal de la série. Dans les années 1980, un policier du nom de Manuel Pardo a tué neuf personnes en Floride. Arrêté peu après les faits, il a alors prétendu avoir rendu service à son État pour l’avoir débarrassé de ses victimes. Il a maintenu cette version jusqu’à son exécution, en 2012. Pardo déclarait juger ses actes légitimes car ses victimes étaient des trafiquants ou acheteurs de drogues. Mais, lors de son procès, l’État a cherché à démontrer que Pardo et Rolando Garcia, son partenaire et coaccusé, étaient en réalité eux-mêmes des trafiquants de drogue qui ne cherchaient qu’à éliminer la compétition. Malgré cela, certains fans de la série ne peuvent s’empêcher de penser aux ressemblances entre Pardo et Dexter. En plus de ses déclarations, le tueur de Miami avait aussi un rituel, comme le personnage principal de la série. Pardo prenait systématiquement des photos de ses victimes et racontait les meurtres dans un journal intime. Dans la série, Dexter conserve lui une goutte de sang de ses victimes entre deux lamelles de verre. Même si Jeff Lindsay a toujours démenti s’être inspiré de Pardo pour créer le personnage de Dexter, les similitudes entre les deux hommes risquent de ne jamais faire changer d’avis les fans auteurs de la théorie.