Secrets de séries : trois secrets sur How I Met Your Mother

Chaque semaine CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. Aujourd’hui, on s’intéresse à la sitcom « How I Met Your Mother ». Diffusée sur CBS de 2005 à 2014, on y suivait le quotidien d’une bande de potes trentenaires.

How I Met Your Mother est une des séries cultes des années 2000. Débutée en 2005 sur CBS, elle a été suivie durant neuf saisons avant de se conclure sur un 208e épisode qui, malheureusement, n’a pas convaincu tout le monde. Qu’importe, le show a été marqué par une multitude de moments mythiques et hilarants. Mais connaissez-vous absolument tout sur la série ?

Les acteurs auraient pu être différents

Si aujourd’hui on imagine difficilement Ted, Marshall, Lily, Robin et Barney être interprétés par d’autres que Josh Radnor, Jason Segel, Alyson Hannigan, Cobie Smulders et Neil Patrick Harris, les choses auraient pu être différentes. Déjà, il y eu Jennifer Love Hewitt qui fut un temps approchée pour interpréter Robin. Mais une des directrices de casting repéra par hasard Cobie Smulders dans une série. Elle ne tenait qu’un petit rôle, mais ce fut suffisant pour qu’elle soit immédiatement conseillée aux créateurs. Et à la place, Jennifer Love Hewitt ne s’en est pas trop mal sortie puisqu’elle porta pendant cinq saisons Ghost Whisperer.

Concernant Barney, les créateurs de How I Met Your Mother imaginaient d’abord un acteur entre Jack Black et John Belushi. Il y eu également Jim Parsons, qui joue Sheldon dans Big Bang Theory, qui passa l’audition pour ce rôle. Mais lorsque Neil Patrick Harris se présenta, les créateurs ont décidé de le prendre et de modifier la description initiale de son personnage.

A l’inverse, pour Lily, ce ne fut pas trop difficile de penser à Alyson Hannigan, bien au contraire puisque Rebecca, l’épouse de Craig Thomas, lui aurait dit que « si [elle doit] inspirer un personnage, il faut qu’il soit joué par Alyson Hannigan« . Et quand on sait que les créateurs sont des grands fans de Buffy, le rôle semblait destiné à l’actrice. Et il en va de même pour Jason Segel, qui était leur premier choix. Carter Bays et Craig Thomas étant également des grands fans de la série Freaks and Geeks, dans laquelle jouait l’acteur.

Quand la réalité rentre dans la fiction

A plusieurs reprise durant How I Met Your Mother, des éléments de la réalité se sont introduits dans le show. Déjà, les compagnons dans la vraie vie de Cobie Smulder, Alyson Hannigan et Neil Patrick Harris ont eu la chance d’apparaître dans la série. Le premier, Taran Killam, interprète Blauman, un employé de la Goliath National Bank, qu’on retrouve dans six épisodes. Le second, Alexis Denisof, joue Sandy Rivers le collègue de Robin sur Metro News 1. On peut le voir dans dix épisodes de la série. Et enfin le dernier, David Burtka, est Scooter, le crush de lycée de Lily qu’on voit apparaître dans huit épisodes.

En plus de cela, l’épisode 22 de la saison 2 a été marqué par une vraie demande en mariage. Dans une scène de cet épisode, on retrouve Teb et Robin au restaurant. Deux verres de champagne arrivent sur leur table, et Robin réagit plutôt mal. Sauf que la bague n’est pas à Ted. Un homme à la table derrière eux se lève alors et dit que la bague est à lui, et il fait sa demande à sa compagne. En réalité, les deux figurants étaient des amis d’un des scénaristes. Celui-ci a ainsi permis à son ami de faire sa vraie demande en mariage en plein tournage.

Enfin, dans un genre moins glamour, on se souvient du « dégoût » qu’a la série envers la cigarette. avec l’épisode 11 de la saison 5 notamment, dans lequel tous les personnages décident de s’offrir une dernière cigarette. Mais saviez-vous qu’Alyson Hannigan détestait ça plus que tout ? Tellement qu’elle refusa longtemps d’embrasser Jason Segel à cause de l’odeur. Ce dernier tenta alors d’arrêter de fumer. A chaque fois qu’il allumait une cigarette, il devait donner dix dollars à Alyson Hannigan. Après un jour, il lui devait deux cent dollars…

Un titre français qui ne convainc pas

Lorsqu’une série étrangère débarque en France, le diffuseur peut parfois décider d’adapter son titre pour le public. Netflix fait par exemple souvent des traductions directes de ses programmes. Mais parfois la sauce ne prend vraiment pas. On se souvient par exemple de Game of Thrones, qui fut appelée Le Trône de fer par un tout petit nombre, avant que le titre original ne s’impose dans les esprits. Et bien il en fut de même avec How I Met Your Mother. Vous ne vous en rappelez peut-être pas, mais au début de la diffusion de la série sur Canal+, en 2007, la série devait apparaître sous le titre « Comment je l’ai rencontrée« . Sauf qu’après quelques semaines la chaîne a préféré revenir au titre original. Un choix judicieux tant How I Met est désormais dans l’esprit de tous.

How I Met Your Mother est disponible sur Canal+ Séries, Netflix et Amazon Prime Video.