Secrets de séries : trois secrets sur La Casa de Papel

Alors que la saison 4 (ou partie 4) de La Casa de Papel vient de débarquer sur Netflix, on vous propose de découvrir trois secrets que vous ignoriez peut-être que la série espagnole qui rend tout le monde accro.

Netflix a sauvé la série

En mai 2017, La Casa de Papel débarque sur la chaîne espagnole Antena 3. Les débuts sont excellents avec un pilote suivi par 4.5 millions de téléspectateurs. Mais peu à peu, les audiences déclinent, avec une moyenne de 2.7 millions. La chute est intervenue au cours de la partie 2, et n'a cessé de décliner ensuite.

La chaîne a alors décidé d'arrêter la série, et a dit aux acteurs de trouver un autre projet, ce qui les a évidemment beaucoup attristés. Dans le documentaire La Casa de Papel : le phénomène dispo sur Netflix, les acteurs disent avoir beaucoup pleuré à l'annonce de cette nouvelle.

Mais c'était sans compter sur la puissance du géant du streaming qui a acheté les droits pour diffuser la série à l'international et qui en a fait un véritable phénomène. D'abord passée inaperçue (elle n'a pas bénéficié de promotion à sa mise en ligne), La Casa de Papel est rapidement devenue un des programmes phares de Netflix qui est ensuite devenu le producteur du show à partir de la partie 3. Cette arrivée fracassante a évidemment permis de donner à l'équipe de la série beaucoup plus de moyens, ce qui se ressent dès la partie 3 dans la réalisation plus ambitieuse.

La Casa de Papel : l'origine des noms des personnages

Pour préserver leur anonymat, tous les personnages de La Casa de Papel s'appellent par des noms de villes. Mais savez-vous comment est arrivée cette idée ?

Elle provient d'un tee-shirt du créateur de la série, Alex Pina, sur lequel était inscrit "Tokyo". Lorsqu'il l'a vu, le producteur Jesus Colmenar a trouvé que ce nom conviendrait parfaitement au personnage central, interprété par Ursula Corbero. Les autres noms sont arrivés ensuite très vite dans sa tête : Berlin, Moscou, Denver, etc.

La série s'écrit pendant le tournage

Contrairement à de nombreuses séries qui ont une trame bien définie avant d'entrer en production, La Casa de Papel s'écrit au fur et à mesure du tournage. Personne ne connaît donc comment chaque partie va se terminer, ni les scénaristes, ni les acteurs.

C'est le tournage qui inspire les scénaristes pour écrire la suite des aventures. Une réaction d'un acteur peut les conduire à modifier complètement la trame de l'histoire, ce qui est à la fois excitant et stressant pour l'équipe qui n'a pas droit à l'erreur car le timing est très serré.

Les acteurs reçoivent le script à la dernière minute et font une seule lecture en présence du réalisateur avant le tournage. Les gestes sont ensuite rajoutés directement lors du tournage.