Secrets de séries : trois secrets sur Orange Is the New Black

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. Aujourd’hui, on s’intéresse à "Orange Is the New Black", créée par Jenji Kohan et portée par Taylor Schilling. Diffusée sur Netflix entre 2013 et 2019, on pouvait y suivre le quotidien de la prison pour femmes de Litchfield dans le Connecticut.

Avec House of Cards, Orange Is the New Black est l’une des premières créations originales de Netflix à avoir su retenir l’attention du public et des critiques. La série de Jenji Kohan, adaptée de l’autobiographie de Piper Kerman, donne à voir le quotidien d’une femme dont la vie et les repères sont totalement chamboulés par son arrivée en prison. De prime abord, celle-ci n’est pas du tout faite pour le milieu carcéral, mais tout au long des 91 épisodes, on a l’occasion de voir son étonnante capacité d’adaptation.

À ses côtés, on retrouve d’autres personnalités féminines très charismatiques. De nombreux enjeux tiennent le spectateur en haleine. L’émotion est toujours présente et chaque saison réserve son lot de de peines et de surprises. La noirceur et la violence du pénitencier laisse aussi parfois place à de vraies moments de joie, d’amour et de solidarité, si bien qu’on ne s’ennuie quasiment jamais. Mais connaissez-vous absolument tout sur la série ?

Uzo Aduba a bien failli abandonner sa carrière d’actrice juste avant d’être recrutée

Elle crève l’écran dans son rôle de Suzanne mais on aurait tout aussi bien pu ne pas la voir apparaître dans la série. Uzo Aduba, qui a depuis obtenu deux Emmy Awards, a bien failli jeter l’éponge, nous révèle Screenrant. Juste avant d’être intégrée dans la distribution, l’actrice commençait en effet à en avoir marre d’essuyer des refus de candidature.

La comédienne a passé le casting pour Orange Is the New Black et était persuadée qu’elle n’obtiendrait pas le rôle. Une heure plus tard, le téléphone sonnait, son agent lui annonçait la bonne nouvelle : elle allait intégrer la série. Uzo Aduba a donc enfin eu sa chance et a largement su faire ses preuves.

Jenji Kohan a obtenu les droits d’adaptation en misant sur son enthousiasme

De nombreuses personnes s’intéressaient à l’histoire de Piper Kerman, dont le livre est rapidement devenu un best-seller. Pour tenter de la convaincre, Jenji Kohan s’est différenciée des approches tentées par les producteurs hollywoodiens. La plupart présentaient leurs faits d’armes passés pour expliquer à quel point ils étaient les mieux placés pour adapter l’autobiographie. La showrunneuse préférait questionner l’écrivaine sur sa vie en prison. Cette curiosité a fini par faire mouche :

Apparemment, parce que je me posais toutes ces questions et que j'étais enthousiaste, cela l’a convaincue de me dire oui.

Piper Kerman ne s’est pas trompée dans son choix et Jenji Kohan a effectivement bien su recréer l’atmosphère carcérale, tout en proposant au public un programme très divertissant.

Un hacker a tenté de rançonner Netflix après avoir dérobé la saison 5

En avril 2017, soit peu avant la diffusion de la saison 5, Netflix a subi le chantage d’un pirate. Ce dernier s’était procuré les dix épisodes et menaçait de les diffuser si la plateforme de streaming ne lui versait pas une rançon. Le service de streaming a refusé de céder et la sanction ne s’est pas faite attendre. « The dark overlord » a publié les dix épisodes sur le site de téléchargement The Pirate Bay plus d’un mois avant le lancement prévu.

Un petit producteur qui collabore avec plusieurs grands studios de télévision se trouverait à l’origine de cette fuite.