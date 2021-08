Secrets de séries : trois secrets sur Smallville

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur les secrets d’une série culte. Replongeons-nous aujourd’hui dans l’atmosphère si particulière de Smallville, petite bourgade du fin fond du Kansas ayant connu une pluie de météorites en 1989. Jonathan et Martha Kent avaient alors découvert un vaisseau extra-terrestre au sein duquel était renfermé un enfant de trois ans. Un garçon tombé du ciel qu’ils décidèrent d’élever comme leur propre fils.

Petite ville mais grand destin

Des années plus tard, Clark Kent, campé par le talentueux Tom Welling, tente de vivre une vie normale. En effet, ce dernier a appris à dissimuler ses extraordinaires pouvoirs aux yeux de ses amis Chloé (Allison Mack) et Pete (Sam Jones). Idem à ceux de Lana (Kristin Kreuk), loin de le laisser indifférent, et du mystérieux Lex Luthor (Michael Rosenbaum). Ainsi doit-il faire d'énormes sacrifices personnels pour mettre ses pouvoirs au service du bien et devenir le héros acclamé de tous : Superman.

Créée par Alfred Gough et Miles Millar, Smallville se déroule en 218 épisodes de 42 minutes. Centrée sur la jeunesse de l'homme d'acier, les sept premières saisons ont pour la première fois été diffusées en France entre le 4 janvier 2003 et le 19 octobre 2008 dans la Trilogie du Samedi sur M6. Plusieurs fois primée, la série a engendré une série de romans pour jeunes adultes ainsi qu’une bande dessinée bimestrielle de DC Comics, avec des enregistrements de bandes sonores et des produits liés à la série.

Rappelons que l’épisode pilote a battu un record d’audience pour The WB avec 8,4 millions de téléspectateurs. Sur dix saisons, Smallville a attiré en moyenne 4,34 millions de téléspectateurs par épisode, la deuxième saison étant la mieux notée avec 6,3 millions. Au-delà d’avoir dès ses débuts soutenu la série, l'ancienne star de Superman Christopher Reeve y a fait deux apparitions avant sa mort. Idem pour Dean Cain (Loïs et Clark : les Nouvelles Aventures de Superman) qui est apparu dans la septième saison.

Smallville ©TheWB

Superman VS Supernatural

Difficile d’imaginer un autre acteur dans la peau de l’attachant Clark Kent campé par Tom Welling. Pourtant, si ce dernier s’était désisté, le rôle serait aussitôt revenu à Jensen Ackles. Connu pour ses rôles dans Dark Angel (2001 – 2002) et Dawson (2002 – 2003), l’acteur originaire de Dallas a, à défaut d’avoir obtenu le rôle principal, campé le petit ami de Lana de 2004 à 2005 dans la célèbre série. Jason Teague, son personnage originaire de Paris s’est illustré au cours des vingt-deux épisodes de la quatrième saison. L’acteur a après cela connu une notoriété mondiale en interprétant Dean Wichester dans Supernatural, ce de 2005 à 2020. C’est à l’occasion d’une interview accordée au comic book numéro 11 de Smallville que Ackles déclarait :

J’étais assez proche d’avoir le rôle, il ne restait plus que Tom et moi dans la course. Nous nous sommes entretenus plusieurs fois avec la chaîne et ils ont finalement jeté leur dévolu sur Tom. Ce qui m’a semblé logique parce qu’il joue le rôle à la perfection. En revoyant les trois premières saisons, je dirais qu’ils ont fait le bon choix. Smallville ©TheWB

L’habit ne fait pas le moine

Prêt à attaquer la saison 3 de Lucifer, Tom Welling s’est en 2017 confié à nos confrères de Entertainment Weekly. L’occasion pour l’acteur de revenir sur la série qui l’a fait connaître du grand public. Et plus particulièrement sur la raison pour laquelle il n’avait quasiment pas porté le costume de l’homme d’acier.

L’histoire du costume de Superman est un point que nous avons abordé avec les créateurs de Smallville avant même de tourner le pilote. Je leur avais demandé si je porterais un jour ce fameux costume, les collants et si je volerais. Ils m’ont de suite dit que c’était non. Pour eux, Smallville était surtout l’histoire d’un adolescent qui essaye de comprendre qui il est.

Nombreux furent ceux à être déçus de ne pas découvrir davantage Clark Kent en tant que Superman. En effet, les fans ont uniquement pu avoir un aperçu lors du grand final tant attendu. Souvenez-vous... Clark se rend à la Forteresse de Solitude et a une ultime conversation avec son père, Jor-El. Il reçoit alors le costume que Martha avait fait pour lui et s'envole pour repousser Apokolips dans l'espace. L’ultime scène offre d’ailleurs un clin d’oeil à Christopher Reeve, alors que le super-héros ouvre enfin sa chemise pour laisser apparaître le fameux S.

Smallville ©TheWB

Les créateurs avaient la sensation qu’une fois que Clark mettrait sa cape et son costume, la vie deviendrait trop simple. Ils voulaient se concentrer sur qui était ce personnage avant tout ça. Et à l’époque, à cause du niveau des effets spéciaux et des cascades, ça aurait coûté trop cher. C’est principalement la raison pour laquelle ils ont gardé ça pour la fin.

L’acteur a par ailleurs ajouté avoir eu un échange téléphonique avec le président de la Warner Peter Roth. Les deux hommes hésitaient mais ont finalement conclu qu’il était primordial que Clark devienne Superman dans le grand final. Welling a avoué être très satisfait de la fin de la série car le plus grand nombre s’est dit : « ça y est, il l’a fait ! ».

Un lieu de tournage incontournable

Le saviez-vous ? Le manoir des Luthor n’est autre que la Château Hatley, situé à Colwood au Canada. Construit entre 1908 et 1909 pour l’ancien premier ministre et homme d’affaires James Dunsmuir, l’endroit servit à des fins militaires entre 1940 et 1945. Classée édifice fédéral du patrimoine en 1986, c’est neuf ans plus tard que la résidence se voit désignée lieu historique national du Canada.

Jouissant de jardins à la française et de terres agricoles, le domaine n’a pas uniquement « appartenu » aux Luthor. Nous pouvons retrouver ce décor aussi grandiose qu’empreint d’une atmosphère hors norme dans la saga de films X-Men. En effet, le château abrite l’école pour Jeunes Mutants du Professeur Xavier. Nous le découvrons également en tant que manoir des Queen dans la série Arrow ainsi qu’en locaux de la société secrète au centre de la série Poltergeist : Les Aventuriers du surnaturel. Le château a pour finir servi de cadre au lycée d’Auradon dans le film Descendants (2015) signé Disney.