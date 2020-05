Secrets de séries : trois secrets sur The Big Bang Theory

Chaque semaine, Cinéséries revient sur les secrets d'une série culte. Aujourd'hui, on s'intéresse à "The Big Bang Theory", qui raconte la vie quotidienne d'un groupe d'amis scientifiques dont la routine est perturbée par Penny, une serveuse qui s'installe en face de chez eux.

The Big Bang Theory est une sitcom au succès indéniable. On suit dans cette série les aventures de Leonard Hofstadter et Sheldon Cooper, deux meilleurs amis scientifiques et colocataires, très intelligents mais pas très sociables. Leur quotidien est chamboulé quand une jeune femme s’installe en face de chez eux.

Pendant 12 ans, les Américains étaient au rendez-vous devant leurs écrans chaque semaine et la série a vite fait des records d'audience au long de sa diffusion sur CBS. Si vous êtes fans de la série, voici trois secrets sur The Big Bang Theory.

Deux pilotes ont été tournés

On ne se rend pas toujours compte du temps que peut prendre le processus de l’idée d'une série au tournage du pilot. Surtout quand la première idée ne plaît pas ! C’est ce qui est arrivé à Chuck Lorre et Bill Prady, les créateurs de The Big Bang Theory. Le duo croyait en son idée et avait décidé de ne pas pitcher l’idée à la chaîne comme il est coutume de le faire quand on veut vendre une série. A la place, ils ont écrit un script complet, engagés des acteurs et ont tourné un premier pilote en 2006. En voici une scène ci-dessous :

Dans ce pilot, les personnages de Howard, Raj et Penny n’existent pas. Deux personnages féminins sont présents mais sont joués par les actrices Amanda Walsh et Iris Bahr. Johnny Galecki et Jim Parsons interprètent toujours Leonard et Sheldon dans le rôle d'amis mais le personnage de Sheldon est beaucoup plus sexuel que dans The Big Bang Theory. Une grande différence que l’on remarque dans la série maintenant. CBS n’a pas aimé ce premier pilote (il n’a jamais été diffusé à la télévision) mais a suffisamment aimé le concept pour leur demander d’en tourner un deuxième. Vous connaissez le reste.

Wil Wheaton a atterri dans la série de manière inattendu

Wil Wheaton est un des nombreux personnages secondaires de The Big Bang Theory. L’acteur, qui est connu pour son rôle dans Star Trek : La Nouvelle Génération y joue son propre rôle (quoiqu'une version plus méchante que l'acteur dans la vraie vie) et l’ennemi mortel de Sheldon Cooper. Mais comment exactement a-t-il eu un rôle dans la série ? Eh bien figurez-vous que c’est grâce à Twitter que tout a commencé. L’acteur avait simplement tweeté qu’il était fan de la série et cela a été suffisant pour attirer l’attention de Steven Molaro, un producteur de la série. Celui-ci l’a invité à un enregistrement et quelques jours plus tard, Wil Wheaton recevait un mail lui demandant s’il voulait apparaître dans la série.

Cette anecdote n'est pas si difficile à croire quand on sait que les personnages de The Big Bang Theory sont supposés être des fans inconditionnels de science-fiction et de l'univers Star Strek entre autres. Des dizaines de célébrités et de scientifiques connus sont apparus dans la série au fil des saisons mais Wil Wheaton était le seul à jouer cette version fictive de lui-même de manière récurrente. L’histoire s’est donc bien finie pour l’acteur qui a dû être content de donner son avis sur la série sur les réseaux sociaux.

Une copie conforme de la série tournée

On dit que l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie. C’est pendant la diffusion de la saison 3 de The Big Bang Theory que cette expression a pu être prouvée. Alors que les audiences de la série explosent aux États-Unis la Biélorussie avait parié sur le succès de la sitcom dès le début. Le pays européen a sorti non pas une série inspirée de The Big Bang Theory mais une copie exacte de la série américaine. Chuck Lorre, le créateur de la série a expliqué la situation à l’époque :

La Biélorussie a un paysage audiovisuel très actif. Une de leurs séries à succès est à propos de quatre scientifiques qui vivent à côté d’une jeune serveuse blonde. Les personnages se prénomment Sheldon, Leo, Hovard, Raj et Natasha et la série s’appelle The Theorists.

Les producteurs n’ont pas engagé de poursuite suite à ce plagiat car le processus s’avérait compliqué mais quand la nouvelle a circulé, la version Biélorusse a de suite été annulée. Jugez par vous-même avec la vidéo ci-dessus.

Retrouvez les 11 premières saisons de The Big Bang Theory sur Netflix.