Vampire Diaries : trois choses que vous ne saviez pas sur la série

CinéSéries.com revient sur les secrets d’une série culte. Assoiffés de news croustillantes, nous nous tournons aujourd’hui vers « Vampire Diaries », qui nous a par la suite amenés à découvrir les spin-offs "The Originals" et "Legacies". Des séries savoureuses à consommer sans modération !

Retour à Mystic Falls

Librement adaptée de la série littéraire Journal d’un vampire de L. J. Smith, Vampire Diaries compte 8 saisons de pur bonheur. Elena Gilbert (Nina Dobrev), 17 ans, et son frère Jeremy (Steven R. McQueen), 15 ans, vivent avec leur tante Jenna Sommers (Sara Canning). Cette dernière les a recueillis après la mort de leurs parents, décédés dans un accident de voiture quatre mois plus tôt. Au-delà de son journal intime, c’est auprès de ses deux meilleures amies Bonnie Bennett (Kat Graham) et Caroline Forbes (Candice King) qu’Elena trouve du réconfort.

Lors de la rentrée scolaire, elle fait la connaissance de Stefan Salvatore (Paul Wesley), un nouveau venu aussi magnétique que mystérieux. Elle tombe immédiatement sous son charme mais croise la route de son frère aîné Damon Salvatore (Ian Somerhalde). Elena ne tarde pas à découvrir leur véritable nature : tous deux sont des vampires...

Vampire Diaries ©The CW Television Network

Le casting aurait pu être totalement différent

La première actrice contactée par les producteurs de Vampire Diaries a été Ashley Tisdale (High School Musical). Les rôles d’Elena Gilbert et Katherine Pierce lui auraient visiblement été proposés, selon le souhait de la chaîne The CW et de la majorité des producteurs. Mais l’actrice a décliné la proposition pour jouer la cheerleader aux côtés d’Aly Michalka dans Hellcats. Un choix regrettable sachant que la série s’est arrêtée au terme d’une saison seulement. Sarah Michelle Gellar a quant à elle décliné le rôle de la goule Rose (Lauren Cohan), à l’origine de la transformation de Katherine. La chanteuse Taylor Swift s’est également vu proposer un rôle par Kevin Williamson en personne, grand fan de son travail. Bien qu’elle ait accepté l’offre, cette dernière n’est jamais parvenue à jongler entre son planning et le calendrier de tournage.

Vampire Diaries ©The CW Television Network

Au même titre que Torrey DeVitto (Meredith Fell), Candice King aurait pu se glisser dans la peau d’Elena tandis que Neve Campbell (Scream) était pressentie pour le rôle d’Isobel Flemming (Mia Kirshner). À ce propos, Nina Dobrev a bien failli ne jamais incarner les rôles si convoités d’Elena Gilbert et Katherine Pierce. Et pour cause ! L’actrice n’a pas passé une audition traditionnelle mais a été auditionnée par vidéo. Une prestation qui n’aurait absolument pas convaincu les showrunners. Les agents de la comédienne ont alors dû batailler pour que ces derniers lui offrent une seconde chance. Fort concluante cette fois-ci !

Le caractère de Damon a été modifié

Paul Wesley, Zach Roerig (Matt Donovan) et Michael Trevino (Tyler Lockwood) convoitaient quant à eux le rôle de Damon Salvatore. Or, lorsque Ian Somerhalder s’est présenté, les producteurs ont tout de suite su que le personnage du frère aîné lui revenait. La première audition consistait à jouer "un vampire ténébreux, fort charmant et béat, qui peut aller de la décontraction au mal pur en moins d'un battement de cœur". Face au jeu du comédien, le personnage de Damon a toutefois été rapidement modifié par Kevin Williamson.

En effet, le créateur de la série a accentué le caractère sauvage et ténébreux du Damon que l’on connaît. Mais ça, c’était avant que le vampire au regard déroutant ne se voit humanisé par Julie Plec et Williamson. Cette rédemption n’a de prime abord pas du tout plu au principal intéressé, qui a considéré ce choix créatif comme absurde. Somerhalder s’était d’ailleurs confié à Digital Spy en 2019 :

J’étais tellement en colère que Damon connaisse ce revirement. Et je me souviens de cette scène, je me revois en train de lire le script où Damon doit tuer Rose alors qu’il est amoureux d’elle… Je me disais mais qu’est-ce que vous foutez les gars putain ?

Vampire Diaries ©The CW Television Network

Williamson lui avait alors répondu que Vampire Diaries représentait un arc d'au moins cent épisodes. Par conséquent, Damon ne pouvait pas avoir qu’une seule corde à son arc. Il devait exister différents degrés dans la construction de son personnage. Somerhalder a finalement admis que les co-créateurs avaient eu raison d’humaniser Damon de la sorte.

Nina Dobrev et Paul Wesley se détestaient

En parlant de personnalités, les interprètes d’Elena et Stefan étaient en total désaccord lors de la première saison. Stefan voyait même rouge lorsqu’il tournait en présence de l’héroïne… Étrange pour un vampire qui refuse de boire du sang humain et une jeune fille follement amoureuse de lui. Fort heureusement, les deux acteurs parvenaient aisément à dissimuler leur mésentente pour que vivent les sentiments à l’écran. Dobrev s’était d’ailleurs confiée au podcast Directionally Challenged lors d’un entretien radiophonique :

Tout le monde pensait qu’il y avait une bonne alchimie entre nous dans la série. Je m’aperçois maintenant que la frontière est ténue entre l’amour et la haine, et on se méprisait tellement que c’était interprété comme de l’amour. Mais on ne s’est pas du tout entendu pendant les cinq premiers mois du tournage.

Au final, tout est bien qui finit bien puisque les deux comédiens ont appris à se connaître pour finalement s’entendre à merveille ! De tous les autres acteurs de la série, c’est probablement Paul Wesley que la jeune femme continue de côtoyer le plus, selon ses dires. L’actrice avait d’ailleurs ajouté qu’il était amusant de constater comme les choses pouvaient changer. Jamais elle n’aurait pu imaginer que Stefan deviendrait l’un de ses meilleurs amis à la vie.

Vampire Diaries est disponible sur Amazon Prime Video.