Secrets de séries : trois secrets sur Veronica Mars

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. Aujourd’hui, on s’intéresse à "Veronica Mars" une série policière comme on en voit beaucoup, à un détail près : l'enquêtrice incarnée par Kristen Bell est une lycéenne.

C'est quoi Veronica Mars ?

En 2004, Une génération de sériephiles découvrait Veronica Mars, une lycéenne à la langue bien pendue et héroïne de la série du même nom. La même année Lost, Desperate Housewives et Grey's Anatomy faisaient leur apparition sur le petit écran. Si le show n’a jamais connu les audiences de ses concurrents, il réussira néanmoins à devenir culte auprès d’un public de fans conquis. La série créée par Rob Thomas suit les enquêtes d’une adolescente ayant grandi trop vite dans la petite ville fictive de Neptune, en Californie. Fille d'un ancien shérif reconverti en détective et abandonnée par sa mère qui préférait l’alcool à sa famille, Veronica vivait innocemment sa période du lycée. Seulement, le meurtre de sa meilleure amie va la pousser à enfiler le costume d’enquêtrice.

Vous aimez aussi Veronica Mars, mais êtes-vous sûr de connaître absolument tout sur la série ?

Le casting aurait pu être bien différent

Rob Thomas a d’abord envisagé un personnage masculin pour incarner son protagoniste principal mais lors des auditions le choix de Kristen Bell s’est présenté comme une évidence. Une centaine d’actrices se sont déplacées pour le rôle, néanmoins, le créateur du show n’est pas resté insensible au charme et au grain de folie de la comédienne. Dans une interview accordée lors du PaleyFest de 2014, il déclarait :

Kristen a été la première à se présenter et sa performance m’a littéralement époustouflé Je n'ai cessé de penser à sa prestation pendant tout le reste des auditions.

Aujourd’hui, il semble difficile d’imaginer une autre interprète pour Veronica tant Kristen Bell semble habitée par son personnage. Amanda Seyfried (Mamma Mia !, Les Misérables) souhaitait pourtant elle aussi incarner la jeune enquêtrice mais elle obtint finalement le rôle de Lilly Kane, la meilleure amie de Veronica. On sait également que Paul Rudd désirait jouer Vinnie Van Lowe, le détective privé concurrent du père de Veronica, mais Ken Marino lui a été préféré. L’acteur de 40 ans : mode d’emploi a tout de même fait une apparition au cours de la troisième saison, en jouant Desmond Fellows, un chanteur pop des années 90.

Certaines scènes ont été coupées car jugées trop sombres

Peu de programmes pour adolescents ont la maturité de Veronica Mars. Sous ses airs gentillets, la série cache un côté bien plus sombre. Rob Thomas a su mieux que quiconque dépeindre une violence apparente qui n’est pas toujours là où on l’imagine. Abandonnée par sa mère, lancée dans le « métier » à la suite de l'assassinat de sa meilleure amie, droguée et violée lors d'une fête, la vie de Veronica n’a rien d’un long fleuve tranquille. Pourtant, la version finale de la série a été repensée pour convenir à un public plus jeune. Son créateur pensait en effet pouvoir diffuser les épisodes sur HBO, FX ou Showtime, des chaînes proposant du contenu sans censure de langage ou de sexualité. Cependant, seul The CW (à l'époque UPN) a accepté le projet à condition d’aseptiser certains passages jugés trop violents pour la chaîne. Il y a d’ailleurs eu un long débat pour déterminer si Veronica pouvait être victime d’un viol ou non. Le diffuseur a fini par donner son accord à condition de diminuer la longueur de la scène et de la rendre moins graphique. Néanmoins, ces concessions n’ont pas empêché Rob Thomas de proposer une série en avance sur son temps aussi bien sur le fond que sur la forme en abordant des thèmes jusqu'alors rares sur le petit écran.

Rob Thomas a volontairement écrit une fin ambiguë pour la saison 3

La jeune enquêtrice n'aura eu que trois saisons pour mettre les criminels hors d'état de nuire, avant que le programme, peu rentable, ne soit interrompu. Quand la série s’achève en 2007, le personnage est encore à la croisée des chemins et son créateur ne souhaite pas mettre un terme à ses aventures. Ainsi, Rob Thomas termine cette troisième année avec un dernier épisode qui ne ressemble en rien à une conclusion. De nombreuses questions restent sans réponse, laissant les spectateurs face à un final ouvert permettant d’envisager une future suite. Un choix audacieux qui a finalement payé car Veronica Mars a depuis repris du service avec la sortie d’un film financé par les fans en 2014 et plus récemment avec son retour sur le petit écran pour une quatrième saison (2019) proposée par Hulu.

La saison 4 de Veronica Mars est disponible en DVD à partir du 22 juillet.