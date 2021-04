Skam France : quatre choses que vous ne saviez pas sur la série

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. On s’intéresse aujourd’hui à "Skam France", adaptation d'un programme norvégien, et diffusée depuis 2018.

Skam France c'est quoi ?

Skam France est une série télévisée française adaptée de la série norvégienne Skam. La version française est diffusée depuis 2018 sur France.tv Slash et RTBF Auvio, tous les épisodes sont également disponibles sur la plateforme Salto. Les quatre premières saisons reprennent le scénario initial, les suivantes sont inédites. Chaque saison concentre son intrigue sur un personnage central. C'est à travers les yeux de différents adolescents lycéens, que le réalisateur met en avant des thèmes comme l'homosexualité, le cyberharcèlement, l'homosexualité, le déni de grossesse et bien d'autres.

Un œil jeune à la création de Skam France

Les scénaristes de la série Skam France ont tous entre 25 et 30 ans. Ainsi, il sont en phase avec le public visé qui reste relativement jeune. Chaque saison compte quatre scénaristes, le petit groupe peu donc former ce que l'on appelle un "atelier d'écriture". David Hourrègue, le réalisateur fait tout pour être le plus proche possible de ces adolescents. Pour cela, l'équipe technique a opté pour une caméra beaucoup plus sensible. Cela permet de mettre en avant les basses lumières. En effet, les jeunes se plongent souvent dans le clair-obscur, ce qui est également tout un symbole de l'adolescence.

La version norvégienne, a fait le choix d'une esthétique proche du documentaire, un peu "roots". La version française, quant à elle, mise sur "un réalisme magnifié". Le réalisateur essai d'avoir une approche plus intime et connectée afin d'imager au mieux les ressentis des adolescents que ce soit à travers leurs souffrances, leurs joies, leurs envies ou coups de cœur.

Daphné aurait pu être l'héroïne de la saison 6

La saison 6 de Skam France est concentrée sur le personnage de Lola (Flavie Delangle), la petite sœur de Daphné (Lula Cotton-Frapier). Cependant, le réalisateur David Hourrègue avait une autre idée en tête au départ. Il s'est confié à ce sujet à nos confrères d'Allociné :

À la base, on avait plusieurs idées. On voulait parler d’Arthur, de Daphné, d’Alexia, d’Eliott. Après, on s’est adapté en fonction de ce qu’on nous a laissé faire. On considérait que de ne pas parler de Daphné était quasiment impossible dans le sens où elle est un des personnages centraux de toutes les saisons et son arche narrative devait être bouclée.

Très vite, le réalisateur avait émis l'envie que ce personnage ait une petite sœur. Pour ce qui est de la mort de la mère, cette idée était là dès les prémices du scénario. Par la suite, l'équipe a donc dû essuyer un refus concernant la saison basée uniquement sur le personnage de Daphné.

Des scènes furent difficiles à tourner pour Lucie Fagedet (saison7)

La jeune comédienne Lucie Fagedet connue dans Parents mode d'emploi, prête ses traits à Tiff, un personnage pas vraiment apprécié dans la série Skam France. Dans cette saison, la jeune fille fait un déni de grossesse et accouche dans les vestiaires du gymnase. Ce moment-là, qui est illustré dans le teaser de la saison 7 (voir ci-dessous), a été l'un des plus durs à tourner. Très éprouvante, cette scène lui a demandé énormément d'énergie. Tournée le premier jour du deuxième confinement, la scène était très intense. Heureusement, la jeune fille pouvait compter sur le soutien de toutes les mamans présentes sur le tournage.

Sur le tournage, il y avait deux bébés, des petites jumelles, pour jouer Moïra, la fille de Tiff. Elles tournaient seulement 30 minutes par jour, toujours bien accompagnées par leurs parents. La jeune comédienne qui n'a pas de petits frères et sœurs, n'était pas vraiment à l'aise. C'était tout nouveau pour elle d'avoir un bébé dans les bras. Ce qui collait parfaitement avec son personnage de Tiff, qui éprouve quelques difficultés avec le nourrisson. Pour calmer les bébés avant chaque scène, il suffisait qu'elles prennent leurs biberons, ce qui facilitait le tournage.

Skam France : le lycée constitue le principal décor de la série

Tournée au Lycée Dorian à Paris dans XI ° arrondissement, la série Skam France profite des vacances scolaires et du lieu désert pour tourner les scènes dans l'établissement. Ce lieu représente un vrai pilier de l'organisation du tournage. En effet, le directeur de la production Benoît Auriol a confié que toutes les équipes se trouvent sur place pour faire la préparation, ainsi que les répétitions. Pour ce qui est des plans aériens, ils sont tournés en amont, par drone.

Une grande importance est apportée au décor ainsi qu'aux costumes pour donner l'illusion du réel. Le bâtiment encadre les comédiens qui sont conditionnés à l'ambiance scolaire, ce qui leur permet de rentrer parfaitement dans la peau de leurs personnages. Le mode de diffusion de Skam France consiste à suivre les personnages en "temps réel". Ainsi, si un événement a lieu le vendredi, l'épisode sera diffusé le vendredi. Ce qui implique également quelques contraintes météo, comme la neige par exemple, qui pourrait dénoter avec l'actualité.

La série Skam France est disponible dans son intégralité sur la plateforme Salto.