Supergirl : trois choses que vous ne saviez pas sur la série

Supergirl c'est quoi ?

En 2015, Greg Berlanti et Ali Adler lancent la série Supergirl dans l’Arrowverse. La fiction a su séduire un public assez large au cours des cinq premières saisons. Les audiences sont au rendez-vous aux Etats-Unis même si elles ont eu tendance à s’étioler au fil du temps. Au regard des retards liés à la crise sanitaire et de résultats devenus décevants, The CW et la Warner ont finalement annoncé qu'elle prendrait fin à l’issue de la saison 6.

Supergirl a pu participer à des aventures en solo, mais aussi rencontrer les autres grandes figures du Arrowverse parmi lesquelles Flash, Arrow ou encore Batwoman. La série sert aussi de tremplin pour Melissa Benoist, qui, après sa révélation dans Glee, a obtenu plusieurs récompenses pour son interprétation de la super-héroïne.

Pour rappel, Kara Danvers est une jeune fille qui semble au premier abord tout à fait ordinaire. Elle n’en reste pas moins la cousine de Superman dotée de pouvoirs exceptionnels. Recueillie par une famille d’adoption, la super-heroïne va dès lors s’évertuer à les cacher aux yeux du monde. Face à la menace qui se fait jour, elle se voit finalement contrainte de passer à l’action. Mais connaissez-vous absolument tout sur la série ?

Un clin d’œil à la première adaptation de Supergirl figure dans la série

Pour l’heure, la super-héroïne est apparue trois fois à l’écran. On a ainsi pu la voir dans Smallville diffusée au cours des années 2000. Une première adaptation cinématographique avait aussi vu le jour en 1984. Malgré son échec, elle est restée gravée dans les mémoires des fans.

Comme le relève Screenrant, la production a donc voulu rendre hommage à ce long-métrage en intégrant l’actrice Helen Slater, qui incarnait alors Supergirl dans le casting de la série. Elle y joue la mère adoptive de Kara Danvers. Un clin d’œil réussi qui a globalement ravi les amateurs du film.

Des acteurs ont participé à d’anciennes productions DC

Leurs rôles sont bien différents mais une partie du casting de la série a participé à d’anciennes adaptations DC. Il en va ainsi du père adoptif de Kara, interprété par l’acteur Dean Cain. Ce dernier interprétait Clark Kent dans la série Lois & Clark des années 90.

On note également la présence d’Erica Durance. Elle joue la vraie mère biologique kryptonienne de Supergirl et on avait auparavant pu la voir dans la peau de Lois Lane dans Smallville. Enfin, si Lynda Carter interprète la présidente des Etats-Unis dans la série, elle incarnait Wonder Woman au cours des années 70.

Deux épisodes ont été reprogrammés à la suite des attentats de Paris

Le timing était on ne peut plus mal choisi. L’épisode 5 de la saison 1 de Supergirl contenait des attentats à la bombe. Ce dernier devait être diffusé dans la foulée des attentats du 13 novembre 2015 de Paris. La décision a très vite été prise de décaler sa sortie par respect pour les victimes, leurs familles, et le public. C’est l’épisode prévu la semaine suivante qui a été diffusé à la place. CBS (qui diffusa uniquement la saison 1) a ensuite proposé celui qui était en attente sept jours plus tard.

Supergirl est disponible sur Netflix.