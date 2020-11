The Crown : trois choses que vous ne saviez pas sur la série Netflix

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur les secrets d’une série culte. On vous propose aujourd’hui une plongée dans les coulisses de Buckingham Palace avec trois secrets sur la série de Peter Morgan lancée en 2016, "The Crown".

The Crown, plongée au cœur de la vie de la Reine

Devenue un énorme succès dès la sortie de sa première saison, en 2016, The Crown retrace la vie de la Reine Elizabeth II, de son mariage en 1947 à son règne au XXIème siècle. La première saison raconte son arrivée au pouvoir, lorsqu’elle se retrouve à la tête de la monarchie la plus célèbre du monde et doit nouer des relations avec Winston Churchill, alors Premier ministre. Chaque saison couvre environ une décennie de son règne.

The Crown a été créée par Peter Morgan, qui s’est pour cela directement appuyé sur sa pièce de théâtre The Audience. La série est le prolongement direct de la pièce. Étant donné que chaque saison couvre une période d’environ 10 ans, les interprètes des trois principaux personnages changent tous les deux chapitres. Dans les deux premiers, c’est Claire Foy qui interprète la Reine, dans le rôle qui l’a propulsé sur le devant de la scène grâce à sa performance. Matt Smith joue le prince Philip et Vanessa Kirby prête ses traits à la princesse Margaret. Dans les deux saisons suivantes, Olivia Colman remplace Foy dans le rôle titre, Tobias Menzies prend le relais de Smith et Helena Bonham Carter celui de Kirby. Dans les deux derniers chapitres de la série, Imelda Staunton reprendra le rôle de la Reine, Lesley Manville celui de Margaret et Jonathan Pryce prendra la suite de Tobias Menzies dans la peau du prince Philip.

Si de nombreux mystères prennent place derrière les portes de Buckingham Palace, The Crown possède aussi ses secrets. Intéressons-nous ici à trois d’entre eux.

La Reine Elizabeth elle-même a vu le deux premières saisons

À la sortie de The Crown, la série est très vite devenue l’un des plus gros cartons de Netflix. Et au vu de son thème, une question s’est très vite posée : les membres de la famille royale britannique, et la Reine elle-même, ont-ils vu la série ? S’il est difficile de connaître la réponse pour tous les principaux intéressés, certains membres de la famille royale, comme la princesse Anne, la fille de la souveraine, ou la grande-fille de cette dernière, la princesse Eugenie, l’ont effectivement vue. Et selon une source s’étant exprimée pour le Daily Express, la Reine a bien vu la première saison de The Crown, encouragée par le prince Edward et sa femme Sophie, qui l’ont aussi regardée. Et elle l’a même « vraiment aimé », même si elle a moins apprécié la « surdramatisation » de certaines scènes.

En revanche, la souveraine a beaucoup moins aimé le deuxième chapitre de la série. En cause, toujours selon une source s’étant exprimée au Daily Express, elle a été particulièrement agacée « par la façon dont le prince Philip est montré comme étant un père insensible au bien-être de son fils ». L’une des scènes qui l’a dérangée le plus est celle où Philip ne montre aucune sympathie pour Charles mal dans sa peau à son retour d’Écosse en avion, puisque cela ne se serait en fait jamais déroulé. Quant au prince Philip lui-même, selon Matt Smith, il ne regarde pas The Crown. Un ami de l’acteur lui a directement posé la question, et le prince lui a répondu : « Ne soyez pas ridicule ». Cela a le mérite d’être clair.

The Crown est l’une des séries les plus chères à avoir jamais été créées

Saison après saison, The Crown continue d’éblouir les spectateurs grâce à ses décors et ses costumes, qui semblent tout droit sortis de Buckingham Palace. L’attention qui y est donnée est régulièrement mise en avant. Et si en voyant les décors somptueux montrés tout au long de The Crown, vous vous dites qu’ils ont dû coûter une fortune, vous avez raison. Si chaque série a besoin d’un certain budget pour sa production, celui du show de Peter Morgan est l’un des plus importants dont une série ait jamais eu besoin.

Selon The Guardian, les deux premières saisons ont coûtées à elles seules pas moins de 130 millions de dollars, soit 6,5 millions par épisode ! Ce chiffre place The Crown dans le top 10 des séries les plus chères de l’Histoire. À titre de comparaison, Game of Thrones, l’un des shows lui aussi régulièrement loué pour la qualité de ses visuels, aurait coûté environ 10 millions de dollars par épisode (sauf pour la dernière saison, pour laquelle ce chiffre a grimpé aux alentours de 15 millions). Heureusement que le succès est au rendez-vous pour ces deux séries !

La Reine ne s’est jamais opposée au potentiel mariage de sa sœur avec Peter Townsend

Dans la première saison de The Crown, la Reine annonce froidement à sa sœur que si elle épouse le pilote Peter Townsend, elle ne fera plus partie de la famille royale car ce dernier avait déjà divorcé au moment de leur idylle. De son côté, le Premier ministre de l’époque, Sir Anthony Eden, souligne l’opposition du cabinet au mariage et menace la princesse d’un exil de cinq ans si elle épouse Townsend. Mais ces moments ne se sont jamais passés, et la réalité est même très différente.

D'après la BBC, des documents officiels valables dans les archives nationales depuis 2004 révèlent qu’Eden a en fait travaillé avec la Reine en 1955 pour mettre sur papier des conditions selon lesquelles Margaret garderait quand même son titre et son allocation annuelle après avoir épousé Townsend. Se rendant tout simplement compte du bonheur de la jeune femme avec l’officier de la Royal Air Force, ils ont essayé de l’aider à obtenir ce qu’elle voulait. Mais le document officiel préparé par Eden et la Reine n’a au final jamais eu à être utilisé, puisque la princesse Margaret a fini par décider de ne pas épouser Townsend.

The Crown est disponible sur Netflix.