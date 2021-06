The Haunting of Hill House : quatre choses que vous ne saviez pas sur la série

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. On s’intéresse aujourd’hui à "The Haunting of Hill House", la série d'épouvante à voir sur Netflix.

La famille Crain

Depuis son arrivée sur Netflix en 2018, The Haunting of Hill House a su convaincre les amateurs de frissons. La série, créée par Mike Flanagan, est une adaptation contemporaine du livre de Shirley Jackson publié en 1958. Une réussite qui a su convaincre le public obtenant même la validation du maître de l'horreur en personne, Stephen King. Et pour cause ! Le réalisateur américain s'est une nouvelle fois surpassé. Après Jessie ou encore Ouija, il prouve qu'il maîtrise son sujet, l'épouvante.

Alliant subtilement intrigue familiale et surnaturel, le réalisateur nous plonge au cœur de la famille Crain. La famille, composée des parents et de leurs cinq enfants emménage à Hill House pour rénover le domaine avant de le vendre. Un projet rapidement compromis par les nombreux spectres qui habitent la propriété. Pour survivre, une partie de la famille est contraint de fuir. Malheureusement, ces événements les poursuivront jusque dans leurs vies d'adultes, les forçant à devoir revenir affronter leurs vieux démons.

Voici quatre anecdotes que vous ignoriez sur la série !

Stephen King est fan de la série

S'il y en a bien un qui s'y connaît en épouvante, c'est Stephen King. Et il n'a pas hésité à adouber son ami réalisateur. L'auteur à succès qui était déjà fan du roman n'a pas caché son enthousiasme après avoir visionné l'adaptation.

The Haunting of Hill House, revue et corrigée par Mike Flanagan ! Je ne m'intéresse généralement pas vraiment aux œuvres revisitées. Mais là, c'est génial ! Pas loin d'être le travail d'un génie, vraiment. Je pense que Shirley Jackson serait d'accord avec moi, même si on ne pourra jamais le savoir...

Le manoir de Hill House est en Géorgie

Il a fallu plusieurs mois de recherche pour trouver Hill House. C'est finalement en Géorgie que l'équipe de tournage a déniché le manoir parfait. Une bâtisse impressionnante qui a convaincu la production au premier regard. Interrogé par Entertainment Weekly, Mike Flanagan raconte :

Lorsqu’on est sorti de la voiture, tout le monde s’est arrêté de parler. Cette bâtisse était belle, bizarre, schizophrénique. J’en suis tout de suite tombé amoureux.

La plupart des scènes extérieures ont été tournées sur la propriété mais il a fallu reconstruire l’intérieur entièrement en studio afin de réaliser les plans-séquences imaginés par le cinéaste.

The Haunting of Hill House - ©Netflix

Elizabeth Reaser a dû apprendre la thanatopraxie

Elizabeth Reaser prête ses traits à Shirley Crain adulte. Mariée et mère de famille, elle exerce la profession de croque-mort et doit notamment prendre en charge le corps de sa sœur décédée. Afin d'être suffisamment à l'aise dans son rôle, l'actrice a dû apprendre les bases la thanatopraxie. Réticente au départ, elle a été accompagnée d'une vraie croque-mort et a dû visionner des vidéos d'embaumement. Une aide précieuse qui ne l'a pas empêché de ressentir un certain malaise pendant la scène ou elle s'occupe de sa sœur.

L’expérience la plus troublante a été de devoir (…) ouvrir une cavité thoracique et d’en retirer des organes. Ca semblait très réel. Les détails des faux cadavres avec lesquels nous travaillions donnaient l’impression de pouvoir sentir la mort.

Elizabeth Reaser (Shirley Crain) - The Haunting of Hill House ©Netflix

Des fantômes cachés en arrière-plan

Le manoir de Hill House cache bien des secrets et les esprits qui y habitent sont plus nombreux qu'il n'y parait. En effet, outre la femme au cou tordu ou encore le géant au chapeau, le réalisateur a confirmé que la demeure était remplie de spectres cachés.

Quelqu’un a repéré l’un des fantômes dissimulés… Et il y en a BEAUCOUP. Regardez bien l’arrière-plan !

Ainsi les plus observateurs auront déjà remarqué la présence de silhouettes ou de visages en arrière-plan.

Violet McGraw (Eleanor Crain) The Haunting of Hill House ©Netflix

The Haunting of Hill House est disponible sur Netflix. C'est aussi le cas de la saison 2 ! Le second volet intitulé The Haunting of Bly Manor adapte Le Tour d'Ecrou de Henry James et n'a donc pas de lien direct avec le premier volet. Bien que la saison 3 n'ait pas encore été commandée officiellement par Netflix, Mike Flanagan devrait adapter un troisième roman.