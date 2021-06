Vikings : quatre choses que vous ne saviez pas sur la série

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. On s’intéresse aujourd’hui à "Vikings", la série canado-irlandaise qui a rapidement remporté un succès important.

Vikings : entre fiction et réalité

Vikings est une série canado-irlandaise créée par Michael Hirst. Diffusée pour la première fois en 2013, la série retrace l'histoire du célèbre viking Ragnar Lothrbrok ( interprété par Travis Fimmel ) et de ses périples. Durant 6 saisons, la série a tenté de retracer, de la façon la plus réaliste possible, le parcours de ces véritables guerriers venus du Nord. Désireux de respecter au maximum la réalité historique, Michael Hirst s'est entouré des plus grands spécialistes. Le résultat ? Un mélange bien dosé entre fiction et réalité, qui nous plonge en plein cœur de la conquête viking.

Vikings © World 2000 Entertainment

En proie à des envies d'ailleurs et en véritable visionnaire, Ragnar Lothrbrok, agriculteur et guerrier viking, décide de faire voile vers l'ouest pour la première fois. Une expédition clandestine qu'il mène contre l'avis de son chef de clan, convaincu alors qu'il n'y a rien dans cette direction. C'est le début de l'aventure et du succès pour le jeune guerrier dont la réputation fait rapidement de l'ombre à son chef. Véritable conquérant, Ragnar, accompagné de ses alliés et de sa famille, poursuit sa quête de savoir et multiplie les raids, allant toujours plus loin. Un succès qui lui vaudra de nombreux ennemis mais fera aussi de l'agriculteur un Roi et un héros viking.

Voici quatre anecdotes sur la série !

Katheryn Winnick VS Lagertha

Difficile de ne pas la remarquer ! Véritable figure parmi les personnages principaux, Lagertha, n'est autre que la première épouse de Ragnar Lothrbrok. La redoutable guerrière au bouclier apparaît dès le premier épisode et fait forte impression. Et pour cause, la guerrière, interprétée par l'actrice Katheryn Winnick est à la fois mère de famille, épouse et experte du combat. Un combo gagnant et qui n'a rien de fictif puisque la comédienne maîtrise pas moins de trois arts martiaux. L'ancienne garde du corps a commencé par préparer les acteurs aux cascades avant de devenir elle-même actrice ! Toute aussi forte que son personnage, l'actrice a d'ailleurs ouvert une école spécialisée de self-défense pour les femmes.

Travis Fimmel, star du football

On a du mal à imaginer Vikings sans l'acteur Travis Fimmel, qui prête ses traits au personnage principal. Pourtant, le destin du comédien aurait pu être tout autre. En effet, avant de devenir mannequin puis acteur, l'Australien rêvait de devenir footballeur professionnel. À l’âge de 18 ans, il intègre l'équipe du St Kilda Football Club à Melbourne. Malheureusement, sa carrière de sportif prend fin en 1998 lorsque le joueur se casse la jambe. Un changement de carrière payant puisque l'interprétation de Fimmel a été plus que remarquée et saluée par la critique !

Ragnar Lothrbrok ( Travis Fimmel ) ©Netflix

Un autre acteur devait interpréter Ragnar

Si la série est un carton c'est aussi grâce à un casting gagnant ! Pourtant le résultat aurait pu être très différent puisque Travis Fimmel a auditionné pour le rôle de Floki ! C'est en réalité Clive Standen (Rollo) et Gustaf Skarsgård (Floki) qui eux, ont auditionné pour avoir le rôle de Ragnar. Heureusement, les producteurs en ont décidé autrement ! Un choix plus que judicieux quand on voit le résultat.

Alexander Ludwig (Bjorn dans Vikings) est aussi chanteur

Difficile d'imaginer Bjorn côte de fer en star de la pop. Et pourtant ! Avant de prêter ses traits au premier fils de Ragnar, Alexander Ludwig est avant tout un passionné de musique. Le Canadien a plusieurs cordes à son arc puisqu'il est en réalité guitariste et chanteur avant d'être acteur. À 28 ans, il a déjà sorti deux singles. Son premier titre, Liv it Up est sorti en mars 2012. Le 23 janvier 2020, il a sorti son deuxième single intitulé Let me be your whiskey. Malheureusement pour l'artiste, ses titres n'ont pas été aussi bien accueillis que son jeu d'acteur.

Alexander Ludwig (Bjorn) ©Tumblr

Vikings est disponible sur Netflix.