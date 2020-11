X-files : trois choses que vous ne saviez pas sur la série culte

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. On s’intéresse aujourd’hui à "X-Files", la série de science-fiction portée par les célèbres agents du FBI, Mulder et Scully.

X-Files, la série SF par excellence

Créée par Chris Carter, X-Files : Aux frontières du réel est une série de science-fiction diffusée entre 1993 et 2002, avant de revenir entre 2016 et 2018. On y suit les agents du FBI Fox Mulder et Dana Scully, chargés d'enquêter sur des affaires non-résolues (X-Files) et qui impliquent des phénomènes paranormaux. A eux de dénouer le vrai du faux.

X-Files est une série cultissime diffusée à l'époque en France sur M6. Une série qui regorge de petits secrets. En voici plusieurs...

Le Silence des agneaux a influencé Scully

Pensez à une femme agent du FBI rousse, et deux noms vous viendront probablement en tête. Soit Dana Scully, soit Clarice Starling. En effet, la seconde est ancrée dans l'inconscient collectif depuis que Jodie Foster l'a incarnée dans Le Silence des agneaux. Un film culte qui a justement eu une influence sur X-Files puisque Scully est directement inspirée de Clarice. Le créateur de la série, Chris Carter, avait même admis qu'il n'était pas anodin que les deux femmes soient rousses.

© Orion Pictures

Mais le lien entre la série et le film ne s'arrête pas là puisqu'à l'occasion du 13e épisode de la saison 4 Jodie Foster a pu participer au show. Pas devant l'écran mais en prêtant sa voix à... Un tatouage. En effet, dans cet épisode titré Plus jamais (Never Again), un homme entend son tatouage lui parler. Par contre, à l'inverse, Gillian Anderson n'a pas pu participer à un film de l'univers d'Hannibal Lecter. Cela aurait pu se faire en 2001 avec Hannibal, mais en raison d'une clause dans son contrat, stipulant qu'elle ne pouvait jouer un autre agent du FBI que Scully, elle ne pu incarner Clarice. Le rôle revint alors à Julianne Moore, et Gillian Anderson dû attendre 2013 et la série Hannibal pour croiser la route de Lecter, mais dans le rôle du Dr Bedelia Du Maurier.

Un thème musical obtenu un peu par hasard

X-Files, c'est évidemment l'association entre Scully et Mulder. Mais c'est également un générique culte marqué par un thème musical encore dans toutes les têtes. On pourrait penser que le compositeur Mark Snow avait une idée bien précise au moment de le créer. Et pourtant, c'est par le plus grand des hasards qu'il en est venu à trouver un élément bien précis de ce thème : l'espèce d'écho entendu au début du générique. Ne parvenant pas à obtenir quelque chose qui lui convenait, Mark Snow a soudain posé son bras sur son clavier et a activé par accident un effet de delay, créant ainsi ce fameux écho.

De plus, Chris Carter avait initialement donné au compositeur le morceau How Soon is Now du groupe The Smiths pour qu'il s'inspire du riff de guitare. Une chanson qu'on connaît bien puisqu'elle a été utilisée pour le générique de Charmed. En interview, Carter a expliqué que Mark Snow n'a tiré de la chanson qu'un passage à la fin où le chanteur Morrissey siffle. Un sifflotement qui n'est pas facile à entendre, mais tout de même audible sur le remaster de 2008 du morceau.

Scully et Mulder, des personnalités très différentes de leurs interprètes

Dans la série, les deux agents ont chacun un rapport différent au paranormal. Si Mulder croit en l'existence des extraterrestres, Scully, elle, est beaucoup plus pragmatique et même sceptique par rapport au paranormal. Une vraie scientifique qui cherche une explication rationnelle aux différents phénomènes. Gillian Anderson a affirmé qu'elle croyait en l'existence des extraterrestre, et est fascinée par la psychokinésie ou le fait de lire l'avenir, tandis que David Duchovny n'y croit pas du tout.

© Fox

Une autre différence entre les personnages et leurs interprètes concerne leurs relations. Car si Mulder et Scully forment une équipe soudée, il fallut beaucoup de temps pour que Gillian Anderson et David Duchovny s'apprécient réellement. D'après le comédien, ce n'est qu'en 2008, à l'occasion du tournage du film X-Files : Régénération, qu'ils sont parvenus à mieux s'entendre. Et pour la comédienne, ce n'est que durant les dernières années du show qu'ils ont noué une véritable amitié.

X-Files est actuellement disponible sur Amazon Prime Video et MyCanal.