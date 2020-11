5 cocktails de films à reproduire chez soi

Moment de convivialité par excellence, le cocktail allie à la fois créativité et associations de saveurs. A l’image d’un long métrage, son expérience multi-sensorielle réveille des souvenirs et suscite l'émotion. Et il faut bien admettre que certains breuvages doivent leur notoriété à des films cultes. Zoom sur 5 d'entre eux qui font la part belle aux cocktails les plus emblématiques du septième Art.

James Bond : Vodka Martini

Le très populaire Vodka Martini de l’agent 007 figure parmi les cocktails les plus emblématiques du cinéma. Cependant, le personnage de James Bond le commande toujours « shaken, not stirred ». C'est-à-dire mélangé au shaker et non à la cuillère. Et à chaque mission, celui qui risque sa vie en costume trois pièces craque pour une nouvelle recette. Toutefois, il est difficile de partager toutes les recettes sachant que l’agent 007 aurait consommé près de 317 boissons depuis le premier épisode.

©Columbia Pictures

Recette : 7 cl de Vodka - 0,5 de Vermouth Dry – 1 olive verte.

Servez le vodka Martini dans un verre à Martini après l’avoir passé au shaker, ajoutez une olive et le tour est joué !

The Big Lebowski : White Russian

Dans le film culte des frères Coen, The Big Lebowski, on peut voir « The Dude » alias Jeffrey Lebowski avec un verre de White Russian à 9 reprises. Et c'est probablement ces séquences qui ont permis de redorer l’image de cette boisson.

En effet, très populaire dans les années 70 il a ensuite été considéré comme ringard dans les années 1980. D’ailleurs pour l’anecdote, sachez que le choix de ce cocktail est loin d’être un pur hasard. Un jour, les frères Coen ont croisé le chemin de Jeff Dowd, un producteur de Los Angeles. Militant actif du mouvement pacifiste contre la guerre du Vietnam et membre des radicaux "Sept de Seattle", il aimait boire des White Russian et était surnommé le Dude par ses amis. A la fois fascinés par sa personnalité décalée et son charisme, les frères Coen se sont inspirés de sa vie pour créer le héros du Big Lebowski jusqu’à lui faire consommer le célèbre cocktail.

©Working Title Films

Recette : 4 cl de Vodka - 4 cl de Liqueur de café - 2 cl de Lait - 2cl de crème fraîche liquide.

À servir directement dans un verre Old Fashioned rempli de glaçons.

Le Parrain 2 : Daïquiri Banane

Le second volet de la saga autour de la famille Corleone, Le Parrain 2, offre scène anecdotique devenue culte grâce à ce cocktail iconique. Effectivement, on y voit Fredo Corleone demander à son frère Michaël, interprété par Al Pacino : "Comment dit-on Banana Daïquiri en espagnol ?" qui lui répond naturellement : "Banana Daïquiri.". En d'autres termes, il s’agit d’une variante à la banane de l’inimitable cocktail cubain à base de rhum. En effet "Daïquiri" est le nom d’un village à l’est de Cuba. Un cocktail qui, comme beaucoup d’autres, est le simple fruit du hasard et dont l’origine remonte à la fin du XIXème siècle.

©Paramount

Recette : 6 cl de Rhum blanc – 1 cl de Triple sec – 2 cl de crème fraîche – 2 cl de Jus de citron jaune – 1 cl de lait – 0,5 cl de Sirop de sucre de canne – 1 Banane.

Dans un mixeur rempli de glace pilée, versez le rhum blanc, le triple sec et le jus de citrons jaunes. Puis ajoutez la crème fraîche, le lait et le sirop de sucre de canne. Enfin, ajoutez les morceaux de la banane et mixez tout doucement, afin d’obtenir un mélange homogène et onctueux. Servez dans un grand verre à vin.

Scarface : Piña Colada

Réalisé par Brian De Palma en 1983, Scarface raconte l’histoire d’un gangster cubain émigré aux Etats-Unis qui va devenir l’un des plus grands trafiquants de drogue de tous les temps. Et si le film retrace sa douloureuse descente aux enfers, au début on le voit siroter de savoureuses Piña Colada sous le soleil de Miami en s’écriant « C’est le paradis » accompagné de son acolyte Manolo.

©Universal Pictures

Recette : 4cl de Rhum blanc – 2 cl de Rhum ambré – 12 cl de Jus d’ananas – 4 cl de Lait de coco.

Dans un blender, versez les ingrédients avec 5 glaçons et mixez le tout. Versez dans un verre à vin et dégustez. Ajoutez un morceau d’ananas et une cerise confite pour habiller votre cocktail avec style.

Gatsby le magnifique : Mint Julep

Dans Gatbsy le magnifique, réalisé par Baz Luhrmann, le Mint Julep est le cocktail préféré de la sublime Daisy Buchanan interprétée par Carey Mulligan. D’abord mentionné dans le roman du même nom de F. Scott Fitzgerald. il a ensuite été remis au goût du jour en 2013, lors de la sortie du film. Cocktail américain par excellence, il comptait ses premiers aficionados dans les États du Sud de l'Amérique.

©Warner Bros

Recette : 6 feuilles de menthe fraîche – 8 cl de Whisky rye ou Bourbon - 1 cuillère à café de sucre en poudre – de la glace pilée.

Glacez le verre 30 mn au congélateur. Déposez la menthe dans le verre. Ajoutez le sucre. Mélangez à l’aide d’un pilon en bois. Remplissez le verre de glace pilée en utilisant une cuillère. Effectivement, vos mains ne doivent pas toucher la glace car elle doit être aussi sèche que possible. Versez le bourbon par-dessus. Décorez d’un brin de menthe.

Cheers !

Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.