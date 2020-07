Mort d'Ennio Morricone : top 10 des films sublimés par sa musique inoubliable - CinéSéries

Ennio Morricone est mort. L'inégalé maestro de la musique de film a composé parmi les thèmes les plus puissants du 7ème art. Son génie a porté plusieurs générations de réalisateurs de Sergio Leone à Quentin Tarantino, d’acteurs et de spectateurs. Hommage à son talent mélodique en dix BO inoubliables.

Le grand Ennio Morricone s’est éteint dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 juillet 2020 à l'âge de 91 ans. Cet artiste hors pair aura marqué profondément la musique et le 7ème Art pour ses compositions reconnaissables parmi tant d’autres… En 60 ans de carrière, il a composé plus de 500 mélodies pour le cinéma et la télévision. Des partitions à la fois transcendantes, angoissantes enivrantes parfois comiques et toujours émouvantes. Lumière sur 10 films sublimés par les créations de ce maître incontesté de la bande-originale :

#1 – Pour une poignée de dollars de Sergio Leone (1964)

C’est à l’occasion du western Pour une poignée de dollars que la première collaboration entre Sergio Leone et Ennio Morricone est née. À la fois extrêmement avant-gardiste et entêtant, cet air sifflé est un symbole de la patte du compositeur. Un premier générique déjà inoubliable qui emmène le western vers des contrées musicales inédites.

#2 – Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone (1968)

Le morceau « l’Harmonica » du film Il était une fois dans l’Ouest est sûrement l’un des plus cultes du cinéma car il vient rythmer la rencontre entre Jason Robards et Charles Bronson. Un morceau planant et dissonant dont on ne se lasse pas. D'ailleurs, c’est à partir de ce film que Sergio Leone dirigera ses acteurs à travers la musique composée avant chaque tournage.

#3 – Le bon, la brute et le truand de Sergio Leone (1966)

Pour sa troisième collaboration avec Sergio Leone sur Le bon, la brute et le truand, la relation entre les deux figures du western spaghetti est toujours aussi unique. Les quelques notes du morceau incarnent à eux seuls ce genre cinématographique. Ils font de ce chef-d’œuvre épique l’un des thèmes les plus connus du maestro.

Un génie que le réalisateur Sergio Leone a toujours salué :

Il est vrai que j’ai créé un nouveau type de westen en inventant des personnages picaresques et des situations épiques. C’est la musique d’Ennio Morricone qui les a fait parler.

#4 – Le Professionnel de Georges Lautner (1981)

Inspiré de l’Adagio du Concerto pour clavecin de Jean-Sébastien Bach, le thème principal du Professionnel « Chi Mai » accompagne une scène marquante dans laquelle le héros, interprété par Jean-Paul Belmondo, subit une dernière fois l’injustice… Pour l’anecdote, cette chanson est également célèbre pour son apparition dans la publicité de Royal Canin (1986).

#5 – Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore (1991)

Hymne au cinéma, la magnifique partition de Cinema Paradiso accompagne l’une des scènes romantiques les plus mythiques du cinéma à faire pleurer de tendresse nos yeux de spectateurs. Cette mélodie marquera la prestation émouvante de Philippe Noiret et a valu à Ennio Morricone son cinquième BAFTA (British Academy Film Award de la meilleure musique de films).

#6 – Les Incorruptibles de Brian De Palma (1987)

Ennio Morricone ne se cantonne pas au western. En 1987, il imagine la musique du film Les Incorruptibles de Brian De Palma qui retrace la rivalité entre Al Capone et l’agent spécial Elliot Ness. Il signera également la bande originale d’Outrages (1989) et de Mission to Mars (2000) du même réalisateur.

#7 – Et pour quelques dollars de plus de Sergio Leone (1965)

Pour la bande originale du film Et pour quelques dollars de plus, Ennio Morricone reprend les ingrédients qui ont fait le succès du premier opus de la "Trilogie du dollar" à une exception près : il y ajoute la guimbarde, un instrument peu connu à l’époque.

#8 – Mon nom est personne de Tonino Valerii (1973)

Pour composer la BO de Mon nom est personne, notamment le morceau « Horde Sauvage » le compositeur romain s’est inspiré de notes de Walkyries de Wagner. Une petite pépite de celui qu'on considérait comme le plus grand compositeur de musiques de film de tous les temps.

#9 – Le Mercenaire de Sergio Corbucci (1968)

Film italo-espagnol, Le Mercenaire comprend le thème « L’Arena » dont la scène culte se déroule dans une arène avec l’acteur Franco Nero. Un thème repris quelques années plus tard dans le film Kill Bill : Volume 2 (2004) de Quentin Tarantino.

#10 – Les 8 Salopards de Quentin Tarantino (2015)

C’est à l’âge de 87 ans, que le compositeur reçoit son premier Oscar de la meilleure musique pour le film Les 8 Salopards de Quentin Tarantino. Avec les deux premiers morceaux de la BO, aux accords graves et de mauvais augures, l’Italien réalise un dernier chef-d’œuvre.

Au fil des ans, la musique d’Ennio Morricone est presque devenue un genre musical à part entière. Il est de ceux qui ont composé les mélodies les plus puissantes du 7ème Art. Cette légende a rythmé avec grâce les scènes cultes du cinéma et transcendé nos émotions de cinéphiles.