Top des baisers les plus attendus dans les séries télévisées

"Alors, ils s’embrassent quand ?" Certains téléspectateurs avides de leurs séries préférées se sont souvent posés cette question lorsqu’ils voyaient deux personnages tâtonner, alors qu’ils étaient pourtant attirés l’un par l’autre. Leur premier baiser échangé en fut donc d’autant plus mémorable. Retour sur quelques roulages de pelles qui sont restés dans les mémoires !

Mulder/Scully (X-Files)

Mulder et Scully, c’est un duo emblématique des séries télévisées. Associés comme jamais pour enquêter sur les phénomènes extraterrestres en tout genre, les deux agents spéciaux ont surtout fait languir leur public par leur relation extrêmement platonique. Ils se connaissent par cœur, s'écoutent et se respectent mutuellement.

Sauf qu’au fil des saisons, les téléspectateurs finissent par comprendre qu’il y a anguille sous roche entre les deux personnages dont les nombreux dialogues sous-entendus cachent une profonde attirance sexuelle. Arrive alors ce 4e épisode de la saison 7, où Mulder et Scully s’embrassent enfin. Une délivrance pour les fans de X-Files qui ont attendu sept saisons avant de voir le baiser miracle.

X-Files ©FOX

Rachel/Ross (Friends)

Comment ne pas parler de ce couple ? Ross et Rachel, c’est LE duo qui aura émoustillé les téléspectateurs de Friends durant dix saisons. Amoureux puis séparés (comme le martèle Ross et son célèbre : "We’re on a break !") puis réconciliés, ils sont passés par tous les états.

Lorsque les deux personnages se rencontrent dans le premier épisode, on apprend que Ross est amoureux de la jolie demoiselle depuis sa jeunesse ! Chose qui est très loin d’être réciproque pour Rachel…jusqu’au début de la seconde saison où elle se rend compte de ses sentiments pour lui.

Des sentiments mutuels qui vont se concrétiser lors d’une scène de baiser désormais culte dans l’Histoire des séries télévisées.

David/Maddie (Clair de lune)

Très populaire aux Etats-Unis, Clair de lune est une série beaucoup moins connue dans nos contrées hexagonales. Pourtant, c’est le show qui a révélé Bruce Willis, avant qu’il n’explose définitivement dans Piège de cristal.

Partageant l’affiche avec l’actrice Cybill Shepherd, la future star hollywoodienne campe dans la série David Addison, qui forme un duo de détectives atypique avec l’ex-mannequin Maddie Hayes. Réputé pour sa faculté à briser régulièrement le quatrième mur, le show diffusé par ABC dans les années 80 a surtout rencontré le succès grâce à la relation entre les deux personnages. Le paradoxe était total puisque d’un côté, les téléspectateurs adoraient ce jeu du chat et de la souris entre David et Maddie. De l’autre, ils se montraient exaspérés que les scénaristes ne les fassent pas terminer ensemble. Ces derniers décidèrent donc de donner au public ce qu’il voulait, et non ce dont il avait besoin.

Clair de lune ©ABC

Ce baiser tant attendu aura pourtant de terribles conséquences puisqu’il fera chuter les audiences, par la suite. En effet, dès lors que le couple tant attendu par les téléspectateurs était enfin formé, il n’y avait plus rien qui pouvait véritablement les tenir en haleine. Ainsi naîtra la légende du "syndrome Clair de Lune" qui créera de l’anxiété chez de nombreux créateurs de séries qui mettront également en scène le début d’une potentielle romance entre deux personnages. Avec cette question : mettre enfin ce couple ensemble peut-il ruiner l’intérêt de la série ?

Root/Shaw (Person of Interest)

Avec Person of Interest, CBS a su sortir des sentiers battus en proposant autre chose que des sitcoms ou des séries policières. Rempli d’intrigues et de sous-intrigues en tout genre, la série d’espionnage SF a également marqué les esprits en mettant en avant la relation très ambiguë entre Root et Shaw. En effet, alors que beaucoup de téléspectateurs s’attendaient en début de série à voir cette dernière tomber sous le charme de Reese, celle-ci a finalement commencé à développer une histoire fascinante avec le personnage incarné par Amy Acker.

Un lien fort qui se concrétise lors du milieu de la saison 4 puisqu’avant de se dire adieu, Shaw décide d’embrasser Root. Un baiser plus qu'émouvant entre les deux femmes.

Person of Interest ©CBS

Luke/Lorelai (Gilmore Girls)

Depuis cette première scène où le taciturne Luke sert machinalement le café à Lorelai pour qu’elle arrête de paniquer, on se dit très rapidement que les deux sont faits pour être ensemble. Pourtant, entre Luke et Lorelai, le cheminement sera pavé d’embûches, de mauvais timings et de sentiments inavoués. Les deux sont parfaitement opposés en terme de caractère, mais cela ne fait qu’amplifier la beauté de leur relation.

Quand ces deux âmes sœurs partagent enfin leur premier baiser dans le 22e épisode de la saison 4, on ne peut que se dire que les fans de Gilmore Girls auront été patients jusqu’au bout.

Gilmore Girls ©The WB

Joey/Pacey (Dawson)

On pourrait croire que le baiser le plus important et attendu dans Dawson, c’est celui entre le héros qui porte le nom de la série et son âme sœur Joey Potter (Katie Holmes). Pourtant, au fil des saisons (et de l’attitude de plus en plus insupportable du protagoniste du show), c’est la relation entre la jeune fille et Pacey (Joshua Jackson) le meilleur ami de Dawson, qui a commencé à supplanter la première de manière surprenante. En effet, qui aurait cru en début de saison 1 que les deux personnages puissent tomber amoureux ?

Malgré le fait que Pacey vole un baiser à Joey dans le dixième épisode de la saison 1, l’idée même d’une romance entre les deux adolescents paraissait inconcevable, étant donné que cela aurait pris le pas sur la "star " de la série. Et pourtant, au fil des épisodes, le couple Joey-Pacey est devenu totalement crédible, au point que le jeune homme lui vole un second baiser dans la saison 3. Sauf que ce dernier va vraiment compter.

Dawson ©The WB

Juliette/Hugo (Juliette je t’aime)

Dans l’univers des séries animées romantiques japonaises, Juliette je t’aime (Maison Ikkoku en VO) est une référence du genre. Diffusée dans l’incontournable Club Dorothée dans les années 90, la série a marqué le public japonais et hexagonal par son humour, son émotion, et surtout son histoire passionnée entre Hugo (Godai en VO) et Juliette (Kyoko en VO). Une longue histoire de "je t’aime, moi non plus" qui aura duré 96 épisodes, avant de trouver un premier dénouement dans le 89ème épisode.

Pudeur oblige, les séries animées japonaises n’ont pas pour habitude de montrer deux personnages échanger un baiser. Celui échangé entre Hugo et Juliette (qui avouent enfin leurs sentiments après une série de quiproquos incroyables) est aussi inédit que diablement mignon.