Top des meilleures bandes-annonces de films

Des plans rapides pour situer l'ambiance, un petit résumé de l'action, un montage élaboré, une musique entraînante...Dans une industrie du cinéma qui produit un grand nombre de films chaque année, la bande-annonce est devenue un outil de promotion nécessaire face à un public qui a de plus en plus de choix. Dès lors, cette courte vidéo d'environ 1min30 peut aujourd'hui susciter un mini-évènement, à tel point que l'on peut se retrouver dans des situations où une bande-annonce annonce la bande-annonce du film ! Retour sur ces trailers qui ont marqué leur temps, et qui parfois se sont révélés bien meilleurs que les films eux-mêmes.

Ses premières images diffusées à la Comic-Con 2014 avaient donné le ton sur son ambiance post-apocalyptique et ses personnages borderline. Mais que dire de sa première bande-annonce officielle ? Un Max pris en chasse sur une voix-off rauque de Tom Hardy, des courses-poursuites démentielles, des gueules cassées, des tempêtes de sable meurtrières, des explosions dans tous les sens... Ce trailer semble un métrage à lui seul tant le montage s'avère frénétique et ultra lisible. On ne sait pas trop ce qui nous attend mais on sait une chose : ce film sera furieux !

Voilà une bande-annonce qui sent bon les années 90. Volte/Face est un film qui a marqué cette fin de dernier millénaire grâce à son pitch savoureux. Ce pitch est d'ailleurs l'une des bases du trailer puisqu'on retrouve le policier Sean Archer décrivant le terroriste Castor Troy, avant de prendre son visage sur la dernière ligne de son monologue. Le reste de la vidéo nous délivre ensuite ce qui nous attend : action, gunfight, John Travolta et Nicolas Cage en stars absolues...

Dans le domaine de la bande-annonce, il y'a peut-être eu un avant et un après Inception. Son réalisateur Christopher Nolan a toujours tenu à ce que ses longs-métrages conservent une part de mystère et d'inconnu jusqu'à ce que le public les découvre officiellement. Il est donc très attentif à la promotion de son oeuvre, ce qui fut notamment le cas pour la promotion d'Inception : une musique de bande-annonce inédite composée par Zack Hemsey, des vrombissements lourds, un montage efficace alliant un minimum d'informations et des séquences chocs. Rien à dire : ce trailer d'Inception est un must du genre !

Certains spécialistes la décrivent comme la meilleure bande-annonce de tous les temps. LA référence qui a redéfini les codes du domaine, influencé son monde, et fait des petits. Jusqu'alors, le trailer se caractérisait bien souvent par un montage simple des images du film, ainsi qu'une voix-off citant l'histoire, les acteurs et le réalisateur. Seulement, Alien tente une approche différente : en cohérence avec l'ambiance horrifique du métrage, la BA ne s'accompagne d'aucune voix-off, reste minimaliste quant à l'histoire, et la musique se révèle hyper stressante. Ce n'est d'ailleurs pas anodin que 33 ans plus tard, le trailer de Prometheus s'inspire de celui du film sorti en 1979.

Il y'a quelque chose que l'on pourra saluer sur cette nouvelle trilogie Star Wars : ses trailers. En effet, quoique l'on puisse penser des films eux-mêmes, leurs promotions publicitaires étaient tout bonnement surexcitantes. On se souvient notamment des deux premiers teasers du Réveil de la Force qui faisaient monter la pression en présentant très brièvement les personnages de Finn, Rey ou Kylo Ren. Puis arrive cette ultime bande-annonce en Octobre 2015, histoire de définitivement rameuter tout le monde dans les salles de cinéma lorsque le film sortira. Dans ce trailer, nous avons tout : une bande-son nostalgique et émouvante, les nouveaux personnages mis à l'honneur, les icônes de la saga (Han, Leia, Luke...) présentés brièvement, des batailles spatiales et des raids du Faucon Millenium... Au vu des images à l'époque, on était obligé d'aller voir ce que ce film avait dans le ventre.

Une jeune femme court à pleine vitesse et saute d'immeuble en immeuble, devant un Keanu Reeves qui se fait simplement l'écho du spectateur en s'exclamant : "Wow". Le ton est directement posé dans cette bande-annonce du film culte des Wachowski. Bien que ce trailer ne se montre pas novateur dans son montage et sa musique, il se montre en revanche très efficace dans les séquences qu'il dévoile. En effet, si l'on connaissait le synopsis et les acteurs à l'époque, on n'était en revanche pas préparés pour le défi technologique proposé. On en prend donc plein les mirettes dans cette vidéo.

Après deux teasers aussi minimalistes qu’ultra-efficaces, The Social Network livre en juillet 2010 sa première grande bande-annonce. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est grandiose. Des premières images nous présentant les fonctionnalités du réseau, aux dialogues marathoniens ininterrompus par les personnages, en passant par la reprise chorale du morceau Creep, ce trailer fonctionne différemment des autres. Comme si nous avions affaire à un court-métrage retraçant les grandes lignes du film.

Cet Avengers 3 séparé en deux films dispose finalement de deux bandes annonces qui s'avèrent similaires dans leur conception : une ambiance de fin du monde, une préparation à un combat final ultime, une musique épique, des répliques qui sonnent sur un ton grave, et comme souvent, le thème musical de la saga en fin de vidéo. Simple et plus qu'efficace ; de toute manière, le public sera au rendez-vous.

Suicide Squad n'a pas vraiment fait l'unanimité à sa sortie. Mais il faut bien avouer que sa bande-annonce avait de quoi exciter les oreilles et les rétines à l'époque. En plus des séquences d'actions, entrecoupées par les répliques drôles d'Harley Quinn, le trailer était accompagné par le Boheman Rhapsody de Queen. Un morceau parfaitement choisi pour surexciter le spectateur et lui promettre monts et merveilles. On connait la suite...

Réhabilité après quelques années, H2G2 est une comédie SF loufoque qui a assuré sa promotion de manière tout à fait inédite. Son premier trailer par exemple, est un véritable anti-trailer. Ainsi, la bande-annonce se moque des codes du genre avec une voix-off qui nous donne une définition de ce qu'est un trailer. Le procédé est donc amusant puisqu'on voit à la fois ce qui nous attend dans le film, mais on nous délivre également l'humour parodique de l'oeuvre.

