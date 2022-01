Découvrez le Top des meilleures séries en prison

La prison est un milieu trouble et singulier. Un monde à part où règne souvent cauchemars et désespérances. Un monde qui a souvent inspiré le cinéma et les séries. La preuve, avec ces cinq programmes qui se déroulent dans le milieu carcéral et à (re)découvrir dès que possible.

Oz

Oz est une série américaine créée par Tom Fontana et se compose de 6 saisons. Elle rentre dans la légende des séries américaines grâce au réalisme et à la violence montrée à l’écran. Elle retrace le quotidien des pires détenus dans une prison de haute sécurité. Cependant, l’approche cinématographique de la mise en scène et son écriture novatrice font de cette série une référence pour ce thème.

Oz ©HBO

Prison Break

L'incontournable série Prison Break a fait plus de bruit que Michael Scofield lors de son évasion. Lors de sa diffusion sur M6 en 2005, elle a attiré plusieurs millions de téléspectateurs. Et beaucoup d’autres à travers le monde. Scofield, interprété par Wentworth Miller, est alors devenu LA référence du prisonnier fugitif.

Ce dernier se fait enfermer dans la prison Fox River, avec les plans tatoués sur son corps, pour permettre à son frère de s’évader. L'intrigue entremêle l'obligation de faire confiance aux pires de l'espèce humaine quand un but commun les motivent : s'échapper. Une série qui nous embarque dans le milieu carcéral et toute la politique qui l'entoure. On est ainsi tenu en haleine tout du long des cinq saisons qui ne tombent pas dans l'excès.

Prison Break est actuellement disponible sur Disney+.

Orange Is The New Black

Orange Is The New Black est une des toutes premières séries originales Netflix. On y suit Piper Chapman, une femme d’un milieu aisé qui se retrouve du jour au lendemain en prison pour un crime commis dix ans plus tôt. La série a laissé voir une autre perception des filles en prison par son scénario et sa mise en scène.

Orange Is The New Black © Lionsgate Television

La vulnérabilité des filles et leurs histoires amènent ainsi le spectateur à voir au-delà de leur statut de criminelle. Dur de ne pas verser de larmes lors de la mort de nos personnages préférés. Une série mythique de Netflix qui a fait énormément parler d'elle par son récit, son casting, et même certains guests comme Nabilla.

Orange Is The New Black est actuellement disponible sur Netflix.

Vis a vis

La série espagnole Vis a vis, traduite en France Derrière les barreaux, rassemble deux interprètes emblématiques de La Casa de Papel. À savoir Alba Flores, alias Nairobi, et Najwa Nimri, alias Alicia. Elles jouent toutes les deux des détenues au fort tempérament.

Vis a vis ©FOX Espagne

Même si l’histoire raconte l'incarcération à tort de Macarena Ferreiro (Maggie Civantos), c’est au fond plutôt Najwa Nimri, qui interprète Zulema Zahir, une des plus dangereuses détenues, qui porte la série. Les épisodes sont très mouvementés et les comparaisons sont nombreuses avec La Casa de Papel. Vis a vis a été par ailleurs adaptée en France par Doug Campbelle sur M6. Il s'agit de Prise au piège, portée par Manon Azem et Elodie Fontan. La série a d'ailleurs été saluée par la presse.

Vis a vis est actuellement disponible sur Canal+.

Jeunes filles en prison

Jeunes filles en prison est une série documentaire mettant les projecteurs sur des mineures incarcérées dans des établissements de redressements américains. Loin d’Orange Is the New Black et de Vis a vis, cette série documentaire met davantage l’accent sur le témoignage des détenues.

Jeunes filles en prison ©Netflix

Certaines prisonnières parlent devant la caméra quand d’autres sont floutées. Si vous vous intéressez au quotidien de ces jeunes filles, deux saisons sont proposées par Netflix.

Et vous, quelles séries se déroulant dans une prison auriez-vous mis dans ce top ?