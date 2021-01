Legends of Tomorrow sur Netflix : top des meilleurs épisodes de la série

Alors que la saison 5 de "Legends of Tomorrow" arrive enfin sur Netflix le 15 janvier, retour sur les quatre premières avec le top des meilleurs épisodes de la série. Si vous n'avez jamais regardé ce show super-héroïque complètement fou, ces épisodes seront une bonne entrée en matière.

C'est quoi Legends of Tomorrow ?

Depuis 2016 Legends of Tomorrow, spin-off d'Arrow, raconte les aventures d'un groupe de super-héros en mission à travers le temps pour sauver l'univers de tout un tas de super-vilains. À leur tête, il y a d'abord Rip Hunter, un ancien maître du temps qui décide de recruter une équipe. Mais qui dit voyage dans le temps dit conséquence sur le futur. On apprend alors que les différents protagonistes choisis par Rip sont ceux ayant le moins d'impact sur le futur. En clair, les pires super-héros dont la disparition ne changera rien.

Ainsi partent à l'aventure à bord du vaisseau Waverider, Sara Lance, Mick Rory, Firestorm, Ray Palmer ou encore Hawkman et Hawkgirl. Au fil des saisons, ils croiseront notamment la route de Constantine, tandis que Sara finira par prendre les reines du Waverider et que des personnages comme Zari, Nathaniel ou encore Charlie viendront remplacer des membres de l'équipe. Les personnages évoluent donc grandement dans Legends of Tomorrow. Et le show lui-même a changé de style, avec une première saison assez sérieuse et typique d'une production du Arrowverse, et des suivantes de plus en plus décalées, portées par un esprit d'autodérision et méta pour tendre davantage vers une série comme Doctor Who.

C'est pour ces raisons, et parce que la saison 5 arrive sur Netflix, qu'on vous propose les cinq meilleurs épisodes pour vous lancer dans Legends of Tomorrow.

DC's Legends of Tomorrow ©The CW

Les Aventuriers de l'art perdu - épisode 9 saison 2

Après l'attaque de Darhk en 1967, l'apprenti réalisateur George Lucas abandonne l'idée de faire des films, une Aberration qui met en péril l'existence même des Légendes.

Le principe de voyage dans le temps permet notamment à Legends of Tomorrow (et Doctor Who, entre autres) de s'amuser avec des éléments de la pop culture. Ainsi, quoi de mieux que d'aller rendre visite à George Lucas encore étudiant et qui commence à peine à penser à Star Wars. Sauf que les Légendes étant particulièrement maladroits, ils vont avoir une influence néfaste sur le cinéaste qui n'aura plus aucune envie de réaliser sa célèbre franchise.

La Communauté de la lance - épisode 15 saison 2

Pour détruire la Lance du destin, l'équipe cherche J.R.R. Tolkien au front pendant la Première Guerre mondiale, mais le pouvoir de la Lance séduit l'un des leurs.

Comme avec l'épisode 9, on s'attaque là à une autre saga ancrée dans l'imaginaire collectif : Le Seigneur des anneaux. Même si cet épisode se concentre avant tout sur son auteur Tolkien, la série se fait plaisir avec des références à son œuvre littéraire et à ses adaptations. Le tout en nous plaçant en pleine guerre mondiale pour un épisode passionnant et riche.

Le Bon, la brute et le tendre - épisode 18 saison 3

Les Légendes se retrouvent au Far West avec des pirates, des Vikings et des Romains pour anéantir Mallus une bonne fois pour toutes.

Probablement l'un des meilleurs épisodes de la série. Celui qui fait définitivement basculer le show dans un véritable WTF et qui se montre malin dans l'utilisation des codes super-héroïque. Car outre la présence de pirates, Vikings et Romains en plein Far West, il y a ce final délirant. Alors qu'on s'attend à un combat titanesque entre les Légendes et le démon Mallus, les super-héros parviennent uniquement à se transformer en un... Beebo géant ! Une peluche bleue toute mignonne qu'on retrouvera avec plaisir par la suite durant la série.

DC's Legends of Tomorrow ©The CW

Une licorne à Woodstock - épisode 1 saison 4

Après que les Legends aient vaincu Mallus et effacé le dernier anachronisme de leur espace temps, ils se retrouvent dans une nouvelle situation avec le Bureau Temporel. Tout cela change quand Constantine informe Sara d'une nouvelle menace magique qui mène l'équipe à Woodstock.

Cet épisode est le parfait début d'une nouvelle saison. Les Légendes débarquent à Woodstock à la fin des années 1960 et démarre alors un véritable trip. Ambiance psychédélique, écran scindé façon 70's et pour couronner le tout, une licorne tueuse qui après quelques minutes transperce et dévore un hippie avec sa corne. Tout un programme !

La Fée rebelle - épisode 2 saison 4

Quand le Seismograph magique du Temps s'éteint, l'équipe se rend au procès des sorcières de Salem. Sara remarque que Zari prend l'affaire personnellement quand elle promet de sauver une mère accusée d'être une sorcière. Cependant, l'équipe apprend vite qu'une créature magique est présente en ville, ce qui pose des problèmes inattendus. Pendant ce temps, Nate et Ava travaillent ensemble pour garder le Bureau du Temps subventionné en prouvant que la magie existe.

Dans la lignée de l'épisode précédemment cité, La Fée rebelle joue avec l'image d'une créature imaginaire. Ici, il s'agit d'une "marraine la fée", le genre qu'on trouve dans les Disney. Mais dans Legends of Tomorrow la bienveillante grand-mère est en réalité manipulatrice et bien plus dangereuse.

Legends of Tomorrow est disponible sur Netflix.