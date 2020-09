Top des héros d'animes qui peuvent être considérés comme des méchants

Dans un univers fictionnel, il existe bien souvent 3 catégories de personnages : les héros (ou gentils), les anti-héros et les antagonistes (ou méchants). En général, les héros sont également les personnages principaux de l'œuvre. Toutefois, la limite devient floue lorsque ces héros adoptent des comportements dignes des plus grands antagonistes qui soient. Focus sur quelques animes où les protagonistes sont très loin d'être des anges...

Kiritsugu Emiya (Fate/Zero)

Protagoniste de Fate/Zero (le préquel de Fate/stay night), Kiritsugu est l'un des sept grands mages désignés pour la quatrième grande Guerre du Saint-Graal. Ces derniers peuvent invoquer sept esprits mythiques (Servants) afin de se livrer une lutte acharnée jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Le gagnant verra ainsi la possibilité d'exaucer son vœu le plus cher.

Connu pour être un tueur réputé de mages, Kiritsugu va tout faire pour obtenir le Graal. Son souhait : assurer la paix mondiale. Toutefois, ce protagoniste pragmatique et cynique est prêt à tout pour avoir ce qu'il souhaite. Ainsi, il n'hésite pas à tuer, sacrifier et exploiter les faiblesses de tous ses adversaires sans aucune émotion. Kiritsugu ne semble d'ailleurs pas se soucier des conséquences de ses actes. Se croyant dans son bon droit, il n'a que peu de considération pour les personnes qui périssent accidentellement de sa main, les voyant comme des sacrifices nécessaires à sa vision de la justice.

Ainz Ooal Gown (Overlord)

Autrefois connu sous le nom de Momonga, Ainz est le protagoniste de l'anime Overlord. A l'origine, il était un simple humain qui passait ses journées dans Yggdrasil, un jeu de rôle virtuel en ligne ayant connu un véritable succès, mais sur le point de se fermer définitivement après 12 ans d'existence. Totalement déconnecté de la réalité, il est le chef de l'une des 10 meilleures guildes du jeu : la guilde d'Ainz Ooal Gown. Malgré la déconnexion du jeu, Momonga décide pourtant d'y rester immergé.

Malgré son avatar d'apparence très effrayante, le personnage s'efforce d'agir comme un digne souverain en dirigeant avec bienveillance et loyauté ses PNJ qui lui ont juré fidélité. Cependant, étant donné qu'il vit désormais éternellement dans la peau d'Ainz, ses émotions comme la pitié et la tristesse vont devenir de plus en plus limitées. Tout cela fait qu'il peut se montrer très froid, et même impitoyable avec ses adversaires. Certaines de ses décisions peuvent d'ailleurs être très dures.

Light Yagami (Death Note)

Héros de l'œuvre culte Death Note, Light Yagami est un lycéen surdoué, mais froid et solitaire. En effet, c'est un individu utopiste qui ne ressent que du dégoût pour un monde qu'il trouve pourri et ennuyeux. Son existence se retrouve à jamais bouleversée le jour où il ramasse par hasard le Death Note, un cahier qui possède le pouvoir de tuer toute personne dont le nom y est écrit. Il décide alors de s'en servir pour débarrasser le monde de tous les criminels et ainsi créer un monde parfait.

Adoptant le surnom de "Kira", le but initialement "noble" de Light laisse place à une mégalomanie extrême puisqu'il estime très rapidement être un Dieu qui décide qui mérite de vivre et qui mérite de mourir. Extrêmement intelligent et sur de lui, il possède son propre sens de la justice et devient au fur et à mesure de la série, manipulateur et totalement immoral.

Alucard (Hellsing)

Le vampire d'Hellsing est l'un des premiers de son espèce ayant existé. Il a pour mission d'éradiquer les vampires qui sont en forte recrudescence. Cependant, Alucard ne le fait pas par justice ou par noblesse. Il mène toutes ces missions par pur challenge et désir de faire couler le plus de sang possible.

Féroce, voire sadique dans ses combats, Alucard est extrêmement cruel, attaquant plus pour humilier sa victime que pour la tuer. Possédant un cynisme et un ego démesuré, il se sent supérieur à tout le monde, du fait de sa puissance incontestable. Il n'a d'ailleurs aucun sentiment pour ses congénères et qu'il considère comme des déchets plus inutiles encore que les humains.

Tanya von Degurechaff (Yōjo Senki: Saga of Tanya the Evil)

Protagoniste féminin de l'anime Yōjo Senki: Saga of Tanya the Evil, Tanya von Degurechaff est la réincarnation d'un travailleur japonais arrogant et condamné à renaître dans un autre univers semblable à l'Europe des années 1910, dans un empire déchiré par d'innombrables guerres avec tous ses pays voisins. Malgré ses 9 ans, c'est une sous-lieutenante extrêmement puissante de l'Armée Impériale, possédant des pouvoirs de mage qui lui permettent de voler et de tirer des balles explosives.

Impitoyable, agressive et cruelle, elle s'assure toujours de ne pas risquer sa vie bêtement, n'hésitant pas à sacrifier la vie de ceux qu'elle estime inférieurs à elle.

Eren Jager (L'Attaque des Titans)

Depuis la diffusion de L'Attaque des Titans, le débat se pose quant au statut d'Eren : héros de l'humanité ou calamité ? En effet, les motivations du jeune homme sont tout à fait compréhensibles, au départ. Il souhaite exterminer les Titans qui menacent l'humanité et qui ont dévoré sa mère. À mesure que l'histoire progresse, on découvre qu'Eren a la capacité de se transformer en Titan, devenant alors un outil de taille pour aider les humains à se débarrasser définitivement de leurs ennemis.

Toutefois, au fur et à mesure du récit, on commence à se rendre compte que les motivations vengeresses d'Eren prennent considérablement le pas sur l'objectif principal : la survie de l'humanité. Impulsif, borné et têtu, il possède un bon fond mais qui devient au fil du temps masqué par une rage difficilement contrôlable.

Lelouch Lamperouge (Code Geass)

Protagoniste des animes Code Geass, Lelouch est le fils de l'empereur de Britannia, empire qui a écrasé les forces japonaises pour ensuite considérer le pays comme une colonie. Le jeune homme s'est juré de détruire l'empire de Britannia depuis que son père ne fit rien pour pourchasser les responsables de l'attentat qui coûta la vie de sa mère et qui mutila sa jeune sœur. En entrant en contact avec une mystérieuse jeune fille, il obtient le Geass, un étrange pouvoir lui permettant d'exercer un contrôle absolu sur une personne dont il croise le regard. Armé de ce pouvoir, il se crée une nouvelle identité nommée Zero, s'allie avec un groupe de résistants japonais, et commence une campagne terroriste pour faire chuter l'Empire.

Désireux de venger sa mère et construire un monde idéal où sa sœur pourra vivre en paix, Lelouch est un garçon intelligent qui a du cœur. Néanmoins, il est prêt à tout pour parvenir à ses fins, même si cela signifie mentir, sacrifier des innocents et des alliés pour y parvenir.