Top des meilleures séries d'avril 2020

En avril ne te découvre pas d'un fil... Et surtout reste bien chez toi à cause du coronavirus ! Ça tombe bien, ce mois-ci est particulièrement riche en séries. On fait le point sur les nouveautés et les séries en cours à découvrir sur Netflix, Canal+, OCS, Amazon ou encore Apple TV+.

L'Amie prodigieuse saison 2 - à partir du 2 avril sur My Canal

L'histoire : Lila et Elena ont désormais 16 ans. Si Lila se conforme tant bien que mal à son rôle d'épouse, Elena découvre une nouvelle ville et... Une autre vie possible.

Pourquoi regarder : La saison 1 nous avait particulièrement plu. La saison 2 continue de développer la relation des deux adolescentes mais insiste encore davantage sur des questions sociales et la difficulté à sortir de sa condition. Un drame romanesque passionnant !

La Casa de Papel partie 4 - à partir du 3 avril sur Netflix

L'histoire : Le Professeur pense que Lisbonne a été exécutée, Rio et Tokyo ont fait sauter un char d’assaut et Nairobi est entre la vie et la mort. La bande traverse l’une de ses périodes les plus difficiles, et la découverte d’un ennemi au sein de ses rangs mettra le casse en péril.

Pourquoi regarder : Parce qu'avec son concept de départ La Casa de Papel est parvenue à nous accrocher et à faire qu'on s'attache à ses personnages. Du coup, nous voilà encore présent pour une nouvelle saison en compagnie de la bande de braqueurs.

Tales From The Loop - à partir du 3 avril sur Amazon

L'histoire : Un petit village se trouve à proximité d'une machine nommée "The Loop" ("La Boucle"), dont la fonction est d'explorer les plus grands mystères de l'univers. Un récit fantastique, profond et poignant sur la condition humaine...

Pourquoi regarder : C'est une véritable curiosité qui entoure Tales From the Loop, une série basée sur les peintures de l'artiste suédois Simon Stålenhag qui s'annonce riche en émotions et d'une grande beauté.

Le Bureau des légendes saison 5 - à partir du 5 avril sur MyCanal

L'histoire : La DGSE va être secouée par les révélations dans la presse de l’exécution de Paul Lefebvre et du rôle qu’y ont joué la DGSE et la CIA. Malotru, mort ou vivant, ne cessera de confronter chacun à ses propres impasses, dans le Sinaï, à Jeddah, Phnom Penh, Moscou, Le Caire et… Paris, boulevard Mortier.

Pourquoi regarder : Parce qu'il s'agit actuellement d'une des meilleures créations de Canal+ avec son approche réaliste du monde de l'espionnage, et que chaque saison est parvenue jusqu'à présent à nous passionner. Pas de raison que cela change.

Run (HBO) - à partir du 12 avril sur OCS

L'histoire : Ruby, une femme ordinaire reçoit un jour un message lui proposant d’accomplir un pacte de jeunesse. Cette curieuse proposition va l’emmener vers un voyage inattendu au cours duquel elle pourrait retrouver son premier amour.

Pourquoi regarder : Parce que derrière on retrouve les créatrices et scénaristes de Killing Eve et qu'avec elles il faut s'attendre à tout. Mais généralement, on n'est pas déçu !

Devils - à partir du 18 avril sur OCS

L'histoire : Dans les bureaux anglais d'une grande banque américaine, Massimo Ruggero se retrouve pris dans une guerre financière et doit choisir entre soutenir ou affronter son mentor, le PDG Dominic Morgan.

Pourquoi regarder : Nouvelle série OCS Originals, Devils dispose d'un casting international et de gros moyens pour traiter du monde de la finance. OCS étant relativement nouveau sur ce type de production, on surveillera de près ce que Devils a à nous proposer.

Defending Jacob - à partir du 24 avril sur Apple TV+

L'histoire : Procureur adjoint d'une petite ville du Massachusetts, Andy Barber est confronté à un terrible dilemme lorsque son propre fils de 14 ans est accusé du meurtre d'un camarade de classe. Alors qu'il tente d'innocenter son garçon, le procureur découvre certains secrets, qui sèment le doute. Acculé, quel choix fera-t-il face à cet insoluble dilemme entre son devoir de défendre la justice et son amour inconditionnel pour son enfant ?

Pourquoi regarder : Parce que Apple TV+ continue de mettre les moyens pour développer sa partie série, faisant intervenir des personnalités notables. Avec Defending Jacob, c'est Chris Evans qui sera la principale attraction après avoir longtemps porté le bouclier de Captain America.

Penny Dreadful City of Angels - à partir du 27 avril sur MyCanal

L'histoire : A Los Angeles, dans les années 30, un spin-off de Penny Dreadful autour des rites sataniques et des légendes mexicaines...

Pourquoi regarder : Parce que la série originale, Penny Dreadful, est un véritable bijou. Voir l'univers se transposer dans les années 1930 à Los Angeles ne devrait rien enlever au charme de la série, bien au contraire...

I Know This Much Is True (HBO) - à partir du 27 avril sur OCS

L'histoire : Dominick Birdsey, un homme d'âge moyen, raconte ses relations difficiles avec Thomas, son frère jumeau schizophrène paranoïaque, et ses efforts pour le faire libérer de son asile.

Pourquoi regarder : Probablement une des séries HBO les plus attendues puisqu'on y trouve d'une part Mark Ruffalo dans un double rôle, et d'autre part le réalisateur Derek Cianfrance, bien habile lorsqu'il s'agit de nous émouvoir.